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Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz: Penaltı kararları doğru

'in 16. haftasında , deplasmanda 'u 2-0 yenerek liderliğe yükseldi. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Kayserispor Başkan Danışmanı ve Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, "Penaltı pozisyonunun haklı olduğunu düşünüyorum. İkisi de birbirine benzer penaltılar. Penaltı kararları doğru. Hakemin çok tartışılacak bir yanı olmadığını düşünüyorum" dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 3.1.2021 23:48 ABONE OL
Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz: Penaltı kararları doğru

Kayserispor Başkan Danışmanı ve Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, Beşiktaş maçından sonra açıklamalarda bulundu. Tokgöz, Beşiktaş lehine verilen iki penaltının da doğru olduğunu söyledi.

Beşiktaş'ın Hes Kablo Kayserispor'u 2-0'lık skorla mağlup etmesinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Mustafa Tokgöz, "Penaltı pozisyonunun haklı olduğunu düşünüyorum. İkisi de birbirine benzer penaltılar. Penaltı kararları doğru. Hakemin çok tartışılacak bir yanı olmadığını düşünüyorum. Güzel de futbol oynadık ama çok fazla atak gerçekleştiremedik. Daha iyi olabilirdik. Önümüzde Denizlispor maçı var. Ona konsantre olup rakiplerimizden puan almanın çabasına düşeceğiz. Maalesef bu maçı kötü bir şekilde kaybettik. Biz geçen sezon 16 puan önümüzdeki Yeni Malatyaspor'u yakalamıştık. Çok iyi oynayıp kaybettiğimiz maçlar var. Bazı maçlarda gerçekten hakem kıyımına uğradık. Bakın bu maçta da penaltı kararları var, doğru diyorum. Çünkü doğru. Ama diğer maçlarda hakem kıyımı olduğunu söylemiştik. Biz hem 25 milyon TL'lik transfer tahtasını açtırma bedelini hem de yapacağımız transferlerin bütçesini ayarlamaya çalışıyoruz. Taraftarımız da biz de gerginiz. Geçen yıldan beri bu travmayı yaşıyoruz. Her maça çıkarken düşeceğiz, düştük gerginliğini yaşıyoruz. Yönetimimiz olaya tamamen hakim. Transfer edilen her oyuncudan istediğimiz verimi alamıyoruz. Eğer transfer tahtasını açabilirsek yapacağımız takviyelerle takımımız çok daha iyi duruma gelecektir. Bundan kimsenin endişesi olmasın. Biz takımımızın kötü olmasını istemeyiz ama çok ciddi bir finansal krizle karşı karşıyayız. Hiçbir gelirimiz yok. Maç da kazanamadığımız için transfer yasağı sorununu geçmek ve transfer yapabilmek için mücadele veriyoruz. Bu konuları atlattığımız zaman transfer sorunu çözülür. Tedirginiz, üzgünüz. Bunları atlatmak için tüm mücadeleyi veriyoruz. Korkmayın. Emin olun ki gerçek Kayserispor istediği skorlara yakında kavuşacak" ifadelerini kullandı.

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Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz: Penaltı kararları doğru
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