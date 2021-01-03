Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kieran Trippier'in cezası askıya alındı!

'in cezası askıya alındı!

, bahis kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle futboldan 10 hafta men edilen 'in İngiliz sağ beki 'in cezasını askıya aldı.

AA
Giriş Tarihi: 3.1.2021 16:50 ABONE OL
Kieran Trippier'in cezası askıya alındı!

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Atletico Madrid, İngiltere Futbol Federasyonunun Trippier'e verdiği men cezası için FIFA Temyiz Kuruluna başvuruda bulundu.

Kurul, 30 yaşındaki İngiliz oyuncunun dosyası hakkında karar verilene kadar cezanın askıya alınmasına hükmetti.

İngiltere Futbol Federasyonu, Tottenham'dan Atletico Madrid'e transfer olduğu Temmuz 2019'da bahis kurallarını ihlal ettiği tespit edilen Trippier'e, 23 Aralık 2020'den itibaren 10 hafta futboldan men ve 70 bin sterlin para cezası vermişti.

Trippier, La Liga'nın 16. haftasındaki Atletico Madrid-Getafe maçında takımının formasını giyememişti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberleri: Çin aşısı ile ilgili çok önemli gelişme! Koronavirüs aşısı olan doktor açıkladı!
Son dakika: Emekli ve memur zammı 2021 belli oluyor! Emekli maaşı-memur maaşı artışı ne kadar olacak? Yarın milyonların gözü o saatte olacak!
Son dakika altın fiyatları 3 Ocak gelişmeleri: Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?
Son dakika haberler: Ünlü dizi oyuncusu yaşadığı dehşeti anlattı! Motorla kaçırıp tecavüz etti...
BİM 5-6 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu tam listesi! Yeni yılın ilk BİM aktüel ürünler kataloğu yayında!
Son dakika haberi: Bu sene Survivor ne zaman başlıyor? Survivor kadrosu belli oldu! İşte 2021 yarışmacıları...
Seren Serengil annesi Nevin Serengil'i takipten çıkardı! Gülben Ergen hamlesini affetmedi...
Son dakika haberler: 33 ülkede mutasyon alarmı! Türkiye'nin durumu belli oldu
Emekli maaşı 2021 Ocak zammı son dakika açıklanıyor! En düşük ve en yüksek 2021 memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak?
Uzman Astrolog Zeynep Turan tek tek açıkladı! İşte Ocak ayında dikkat edilmesi gereken o saatler...
ARKADAŞINA GÖNDER
Kieran Trippier'in cezası askıya alındı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA