Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Milan liderliğini sürdürdü!

liderliğini sürdürdü!

'da , deplasmanda 'yu 2-0 yenerek haftayı lider kapattı. Kırmızı-siyahlı ekibe 3 puanı getiren golleri, ve kaydetti.

AA
Giriş Tarihi: 3.1.2021 22:19 ABONE OL
Milan liderliğini sürdürdü!

İtalya Serie A'da Milan, deplasmanda Benevento'yu 2-0 yenerek haftayı lider kapattı.

İTALYA SERIE A PUAN DURUMU

Ligin 15. hafta mücadelesinde, bu sezon şampiyonluk mücadelesi veren Milan, Ciro Vigorito Stadı'nda Benevento'nun konuğu oldu.

Karşılaşmayı baştan sona üstün götüren konuk ekip Milan 15. dakikada penaltıdan Frank Kessie ve 49. dakikada Rafael Leao'nun ağları sarsmasıyla mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

Milan'da milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika boyunca sahada kaldı.

Bu sonuçla namağlup Milan, liderlik koltuğunu Inter'den devralarak 37 puanla haftayı zirvede tamamladı. Benevento ise 18 puanla 10. sırada kaldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son Dakika Haberler: Emekli ve memur zammı 2021 belli oluyor! Emekli maaşı-memur maaşı artışı ne kadar olacak? Milyonların gözü o saatte olacak!
Son dakika haberleri: Çin aşısı ile ilgili çok önemli gelişme! Koronavirüs aşısı olan doktor açıkladı!
Son dakika altın fiyatları 3 Ocak gelişmeleri: Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?
BİM 5-6 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu tam listesi! Yeni yılın ilk BİM aktüel ürünler kataloğu yayında!
Gülsüm Doğan'dan son dakika haberi: Cesedi bulundu!
Son dakika haberler: Ünlü dizi oyuncusu yaşadığı dehşeti anlattı! Motorla kaçırıp tecavüz etti...
Son dakika haberler: 33 ülkede mutasyon alarmı! Türkiye'nin durumu belli oldu
Uzman Astrolog Zeynep Turan tek tek açıkladı! İşte Ocak ayında dikkat edilmesi gereken o saatler...
Emekli maaşı 2021 Ocak zammı son dakika açıklanıyor! En düşük ve en yüksek 2021 memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak?
Son dakika haberi: Bu sene Survivor ne zaman başlıyor? Survivor kadrosu belli oldu! İşte 2021 yarışmacıları...
ARKADAŞINA GÖNDER
Milan liderliğini sürdürdü!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA