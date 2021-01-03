Son dakika: Galatasaray harekete geçti Omar istemedi! "Şikayet etmeyin işinden olmasın"

Galatasaray'ın 29 yaşındaki sağ beki Omar Elabdellaoui, yılbaşı gecesi çocuklarını eğlendirmek isterken, havai fişeğin elinde patlamasıyla gözlerinden ciddi şekilde yaralanmıştı. Hayati tehlikesi olmayan ancak futbol kariyeri riske giren Omar'ın yaşadığı travmaya rağmen hastane odasında sergilediği duyarlı davranış herkesi şaşırttı. Sarı-kırmızılı kulüp, Omar'ın ambulansla hastaneye giderken fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaşan kişileri mahkemeye verme kararı aldı. Bu bilgi kendisine iletilen Omar'ın ilk sözleri "Lütfen şikayet etmeyin, kimse işinden olmasın!'' oldu.
FATİH: CİĞERİMİZ YANIYOR
G.Saray kalecisi Fatih Öztürk takım olarak yaşadıkları üzüntüyü dile getirirken, "Ciğerimiz yanıyor. Kelimeler yetersiz. Omar'ın kardeşleri olarak olayın şokunu yaşıyoruz. Bu saatten sonra onun morale ve sevgiye ihtiyacı var. G.Saray ailesi olarak her zaman yanında olup ona destek vereceğiz" diye konuştu.
YÜZÜNDE 2. DERECE YANIK
KULÜP doktoru Yener İnce, önceliklerinin Omar'ın sağlığı olduğunu, "Ne zaman sahalara dönecek" sorusunun doğru olmadığını söyledi. Gözdeki sorunun öncelik taşıdığının altını çizen İnce, "Yüzünde ikinci derece yanık var. Plastik cerrah arkadaşlar bunun sorun olmayacağını söyledi. Tedavi başladı" dedi.
SAĞLIK BAKANIMIZ SÜREKLİ BİLGİ ALIYOR
GALATASARAY İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür etti: "Sağlık bakanımız sürekli arıyor. Kendisini doktorlarla da görüştürdüm. Bakanlığın vermesi gereken izinler için de tüm kolaylıkları sağlıyor. Kulübüm, şahsım ve camiam adına kendisine çok teşekkür ediyorum."
ANTALYASPOR DA OMAR'I UNUTMADI
OMAR Elabdellaoui'nin yaşadığı talihsiz kaza taraflı tarafsız herkesi çok üzdü. Antalyaspor takımı da dün sahaya üzerinde "Geçmiş olsun Omar" yazan tişörtle ısınmaya çıktı.