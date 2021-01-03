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haberi: Radamel 1.5 ay sahalardan uzak kalabilir! Galatasaray'a kötü haber...

Galatasaray'a Radamel 'dan kötü haber geldi! haberine göre Falcao'nun sahalardan 1.5 ay uzak kalabileceği ifade edildi. Trabzonspor maçından önce 2 ay boyunca sahalardan uzak kalan Kolombiyalı yıldız, dün ikinci yarı oyuna girdikten kısa bir süre sonra aynı yerden yaşadığı sakatlık sonrasında direkt soyunma odasına gitmişti. İşte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 3.1.2021 11:18 Son Güncelleme: 3.1.2021 11:23 ABONE OL
Son dakika haberi: Radamel Falcao 1.5 ay sahalardan uzak kalabilir! Galatasaray'a kötü haber...

Falcao hakkında son dakika bilgisi geldi! Radamel Falcao'nun 4-6 hafta arasında sahalardan uzak kalacağı ifade edildi. Geçen sezon başında Monaco'dan transfer edilen Radamel Falcao, Galatasaray'da beklentileri karşılayamadı. Bu sezon 5 gol atan Falcao, Süper Lig'de son golünü Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanında atan Falcao'ya Galatasaray taraftarından da tepki geldi.

SON DAKİKA HABERİ: FALCAO 1.5 AY SAHALARDAN UZAK KALABİLİR!

Dün akşam oynanan Galatasaray - Antalyaspor maçında yeniden aynı yerden sakatlanan Radamel Falcao'nun sakatlığının ciddi olduğunu yıldız oyuncunun 1.5 ay sahalardan uzak kalabileceği ifade edildi. Fanatik'in aktardığı bilgiye göre Falcao, 4-6 hafta boyunca sahalardan uzak kalabilir.

OYUNDAN ÇIKTI DİREKT SOYUNMA ODASINA GİTTİ

Antalyaspor'a karşı takımının hücum silahı olarak oyuna giren Falcao, kısa süre sonra sakatlanarak oyundan çıktı. Falcao'nun yerine Jesse Sekidika oyuna girdi. Mbaye Diagne ve Ryan Babel'in yokluğunda takımının en büyük gol silahı olması beklenen Falcao, dünkü maçı tamamlayamadı.

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Son dakika haberi: Radamel Falcao 1.5 ay sahalardan uzak kalabilir! Galatasaray'a kötü haber...
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