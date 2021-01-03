Son dakika haberi: Skandal yılbaşı partisi sonrası yıldız futbolcu özür diledi! Kız arkadaşının paylaşımıyla duyuldu...

Mendy'den yılbaşı partisi hakkında son dakika açıklaması geldi. Başarılı bek corona virüs kurallarını hiçe saydığı için özür diledi. Man City'nin as oyuncusu Benjamin Mendy, beş takım arkadaşının Covid-19'a yakalanmasına rağmen yılbaşı gecesi evinde bir parti düzenledi. Yıldız, kulübündeki Covid-19 vakalarının Everton'a karşı oynadıkları maçın iptal edilmesinden üç gün sonra parti düzenledi ve arkadaş katılımında kuralları ihmal etmiş olabileceğini itiraf etti. Mendy, dün gece Covid-19 kurallarını ihlal ettiği için özür diledi.
"DIŞARIDAN İNSANLAR DA GELMİŞ"
Oyunculara her gün kurallar hakkında hatırlatmada bulunan teknik direktör Pep Guardila'yı bu durumun çileden çıkarması bekleniyor.
Premier Lig, kulüplerde artan enfeksiyonlar nedeniyle bir krizle karşı karşıya kaldı. Burnley ve Fulham karşılaşması artan vakalar nedeniyle iptal edildi. Tottenham Hotspur, virüs kurallarını çiğnedikleri için Erik Lamela, Sergio Reguillon ve Giovani Le Celso ceza aldı.
Mendy'nin düzenlediği partiye ise en az 3 kişinin katıldığı belirtildi. Mendy, kendisi ile birlikte yaşayan kız arkadaşı ve yeğeninin partiye katıldığını söyledi.
Ancak daha sonra kız arkadaşının bir arkadaşı ve eşinin de orada olduğunu kabul etti. Parti sırasında Mendy, insanlara dikkat etmelerini söylediği bir mesaj da attı.
"BÜYÜK BİR PARTİYDİ"
Mendy, evine birçok insanın girmediğini iddia etse de çevresinde oturanlar, Mendy'nin evindeki kutlamalarla ilgili evden çok gürültü geldiğini belirtti.
Gece yarısı, devasa bir havai fişek gösterisi olduğu ve en az on dakika sürdüğü de söylenenler arasında.
Benjamin Mendy, ayrıca ekim ayında düzenlediği bir parti nedeniyle de birçok eleştirinin hedefi olmuştu.
Oyuncu, yılbaşı gecesi ev dışından üç kişiyi de davet ettiği için Covid-19 kurallarını ihlal ettiğini itiraf etti.