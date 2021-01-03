Son dakika haberi: Trabzonspor aradığı orta sahayı Süper Lig'de buldu! Berat Özdemir transferi bitti...

SON DAKİKA HABERİ: TRABZONSPOR BERAT ÖZDEMİR TRANSFERİNİ BİTİRDİ!

İrfan Can Kahveci'den sonra Gençlerbirliği altyapısından yetiştirdiği bir oyuncuyu daha büyük takıma gönderdi. Berat Özdemir orta sahadaki oyunuyla milli takım rotasyonu içine de girebilir. Başarılı oyuncu teknik oyun anlayışının yanı sıra sertliğiyle de dikkat çekiyor.

Bordo-mavili yönetim, Gençlerbirliği'nin genç yeteneği için prensipte anlaşma sağladı. Alınan bilgilere göre, Trabzonspor'un bu transfer için başkent temsilcisine 2.5 milyon euro'luk bir bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi.