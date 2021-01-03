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haberi: aradığı orta sahayı Süper Lig'de buldu! transferi bitti...

gelişmesine göre , aradığı orta sahayı buldu. U-21 milli takımının önemli oyuncularından , Trabzonspor'un devre arasındaki ilk transferi oldu. 'nın da çok istediği Berat için Trabzonspor, Gençlerbirliği'ne 2.5 milyon € ödeyecek. Berat'ın Avrupa'dan da talipleri olduğu ifade ediliyordu. Başarılı oyuncu son dönemdeki performansı ve attığı gollerle dikkat çekiyordu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 3.1.2021 09:45 ABONE OL
Son dakika haberi: Trabzonspor aradığı orta sahayı Süper Lig'de buldu! Berat Özdemir transferi bitti...
Trabzonspor'dan son dakika transfer gelişmesi! Bordo mavililer Gençlerbirliği'nde forma giyen genç oyuncu Berat Özdemir'i renklerine bağladı. Fotomaç Gazetesi'nin haberine göre Trabzonspor, Berat Özdemir için 2.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Futbola Gençlerbirliği altyapısında başlayan Berat, bir dönem kiralık olarak Hacettepe forması da giydi.

SON DAKİKA HABERİ: TRABZONSPOR BERAT ÖZDEMİR TRANSFERİNİ BİTİRDİ!

İrfan Can Kahveci'den sonra Gençlerbirliği altyapısından yetiştirdiği bir oyuncuyu daha büyük takıma gönderdi. Berat Özdemir orta sahadaki oyunuyla milli takım rotasyonu içine de girebilir. Başarılı oyuncu teknik oyun anlayışının yanı sıra sertliğiyle de dikkat çekiyor.

Bordo-mavili yönetim, Gençlerbirliği'nin genç yeteneği için prensipte anlaşma sağladı. Alınan bilgilere göre, Trabzonspor'un bu transfer için başkent temsilcisine 2.5 milyon euro'luk bir bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi.

Gençlerbirliği'nin bu rakamın 1 milyon euro'sunu peşin, kalan kısmını ise sezon sonunda alacağı belirtildi. 23 yaşındaki Berat Özdemir, bu sezon Gençlerbirliği formasıyla 13 karşılaşmaya çıkarken 3 gol kaydetti.

Transfer haberi: Trabzonspor Gençlerbirliği'nden Berat Özdemir'in peşinde! Devre arası...

Kayseri doğumlu olan Berat'ın asıl mevkii ön libero. U21 Milli Takımı'nın da değişmez oyuncusu olan Berat Özdemir, 11 maça çıkap 1 de gol attı.


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Son dakika haberi: Trabzonspor aradığı orta sahayı Süper Lig'de buldu! Berat Özdemir transferi bitti...
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