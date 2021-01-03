Son dakika haberi: Trabzonspor'a transferi an meselesi olan Berat Özdemir'e Fransa'da iki teklif! Galatasaray ve Beşiktaş da...

Gençlerbirliği akademisinin İrfan Can Kahveci'den sonra Türk futboluna sunduğu Berat Özdemir'in transferi hakkında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Berat'a Trabzonspor, Galatasaray ve Beşiktaş haricinde Fransa'dan da teklifler var. Hem Metz hem de Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Mustafa Kapı'nın formasını giydiği Lille Berat'ı kadrosuna katmak istiyor. Sabah.com.tr özel haberine göre Trabzonspor ile Gençlerbirliği arasında bonservis ücretinin nasıl ödeneceği konusunda pazarlıklar sürüyor.