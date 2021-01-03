Son dakika haberi: Trabzonspor'a transferi an meselesi olan Berat Özdemir'e Fransa'da iki teklif! Galatasaray ve Beşiktaş da...

Gençlerbirliği akademisinin İrfan Can Kahveci'den sonra Türk futboluna sunduğu Berat Özdemir'in transferi hakkında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Berat'a Trabzonspor, Galatasaray ve Beşiktaş haricinde Fransa'dan da teklifler var. Hem Metz hem de Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Mustafa Kapı'nın formasını giydiği Lille Berat'ı kadrosuna katmak istiyor. Sabah.com.tr özel haberine göre Trabzonspor ile Gençlerbirliği arasında bonservis ücretinin nasıl ödeneceği konusunda pazarlıklar sürüyor.
BERAT ÖZDEMİR HANGİ TAKIMA TRANSFER OLACAK?
Sabah Gazetesi Yunus Emre Sel, Gençlerbirliği'nin 1998 doğumlu oyuncusu Berat Özdemir'in Trabzonspor'a yakın olduğunu oyuncunun da bordo mavili takımda forma giymek istediğini ifade etti. Galatasaray'da Taylan Antalyalı'nın formu, Beşiktaş'ta Josef ile Atiba'nın performansı nedeniyle Trabzonspor'da o bölgeden verim alınamaması nedeniyle Berat Özdemir, direkt olarak oynayacağı için Trabzonspor'a transfer olmak istiyor.
BURAK YILMAZ, YUSUF YAZICI VE ZEKİ ÇELİKLİ LİLLE DE BERAT'I İSTİYOR
Önce Zeki Çelik, sonra Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz ve son olarak da Mustafa Kapı'yı transfer eden Lille şimdi de gözünü Berat Özdemir'e dikti. Başarılı oyuncunun tranferi için girişimlere başlayan Lille, Berat'ı uzun vadeli düşündüğü için oyuncu direkt oynayacağı bir takıma transfer olmak istiyor.