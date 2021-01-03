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Haberi: Yıldız futbolcunun yılbaşı partisi ortalığı karıştırdı! Kız arkadaşının paylaşımı da...

'nin yıldız isminin yılbaşı partisi sonrası haberleri peş peş geliyor. İngiltere'den Premier Lig maçlarına ara verilmesi konuşulurken 'nin verdiği parti olay oldu! Corona virüsün yeniden uğradığı mutasyon bilindiği gibi İngiltere'de ortaya çıktı. Bu nedenle ülkede büyük bir izolasyon dönemi yaşanıyor. Şampiyonluğun en büyük adaylarından Manchester City'de 5 futbolcunun corona virüs testi pozitif çıktı bu nedenle geçen haftaki Everton maçı da ertelendi. City'nin Fransız oyuncusu Mendy'nin düzenlediği yılbaşı partisi olay oldu. Mendy, kuralları ihlal ettiği için özür diledi.

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Giriş Tarihi: 3.1.2021 10:09 Son Güncelleme: 3.1.2021 10:10 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Yıldız futbolcunun yılbaşı partisi ortalığı karıştırdı! Kız arkadaşının paylaşımı da...

Mendy'den yılbaşı partisi hakkında açıklaması geldi. Başarılı bek corona virüs kurallarını hiçe saydığı için özür diledi. Man City'nin as oyuncusu , beş takım arkadaşının Covid-19'a yakalanmasına rağmen yılbaşı gecesi evinde bir parti düzenledi. Yıldız, kulübündeki Covid-19 vakalarının Everton'a karşı oynadıkları maçın iptal edilmesinden üç gün sonra parti düzenledi ve arkadaş katılımında kuralları ihmal etmiş olabileceğini itiraf etti. Mendy, dün gece Covid-19 kurallarını ihlal ettiği için özür diledi.

Son Dakika Haberi: Yıldız futbolcunun yılbaşı partisi ortalığı karıştırdı! Kız arkadaşının paylaşımı da...

"DIŞARIDAN İNSANLAR DA GELMİŞ"

Oyunculara her gün kurallar hakkında hatırlatmada bulunan teknik direktör Pep Guardila'yı bu durumun çileden çıkarması bekleniyor.

Son Dakika Haberi: Yıldız futbolcunun yılbaşı partisi ortalığı karıştırdı! Kız arkadaşının paylaşımı da...

Premier Lig, kulüplerde artan enfeksiyonlar nedeniyle bir krizle karşı karşıya kaldı. Burnley ve Fulham karşılaşması artan vakalar nedeniyle iptal edildi. Tottenham Hotspur, virüs kurallarını çiğnedikleri için Erik Lamela, Sergio Reguillon ve Giovani Le Celso ceza aldı.

Son Dakika Haberi: Yıldız futbolcunun yılbaşı partisi ortalığı karıştırdı! Kız arkadaşının paylaşımı da...

Mendy'nin düzenlediği partiye ise en az 3 kişinin katıldığı belirtildi. Mendy, kendisi ile birlikte yaşayan kız arkadaşı ve yeğeninin partiye katıldığını söyledi.

Son Dakika Haberi: Yıldız futbolcunun yılbaşı partisi ortalığı karıştırdı! Kız arkadaşının paylaşımı da...

Ancak daha sonra kız arkadaşının bir arkadaşı ve eşinin de orada olduğunu kabul etti. Parti sırasında Mendy, insanlara dikkat etmelerini söylediği bir mesaj da attı.

Son Dakika Haberi: Yıldız futbolcunun yılbaşı partisi ortalığı karıştırdı! Kız arkadaşının paylaşımı da...

"BÜYÜK BİR PARTİYDİ"

Mendy, evine birçok insanın girmediğini iddia etse de çevresinde oturanlar, Mendy'nin evindeki kutlamalarla ilgili evden çok gürültü geldiğini belirtti.

Son Dakika Haberi: Yıldız futbolcunun yılbaşı partisi ortalığı karıştırdı! Kız arkadaşının paylaşımı da...

Gece yarısı, devasa bir havai fişek gösterisi olduğu ve en az on dakika sürdüğü de söylenenler arasında.

Son Dakika Haberi: Yıldız futbolcunun yılbaşı partisi ortalığı karıştırdı! Kız arkadaşının paylaşımı da...

, ayrıca ekim ayında düzenlediği bir parti nedeniyle de birçok eleştirinin hedefi olmuştu.

Son Dakika Haberi: Yıldız futbolcunun yılbaşı partisi ortalığı karıştırdı! Kız arkadaşının paylaşımı da...

Oyuncu, yılbaşı gecesi ev dışından üç kişiyi de davet ettiği için Covid-19 kurallarını ihlal ettiğini itiraf etti.

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Son Dakika Haberi: Yıldız futbolcunun yılbaşı partisi ortalığı karıştırdı! Kız arkadaşının paylaşımı da...
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