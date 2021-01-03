Son Dakika Haberi: Yıldız futbolcunun yılbaşı partisi ortalığı karıştırdı! Kız arkadaşının paylaşımı da...

Mendy'den yılbaşı partisi hakkında son dakika açıklaması geldi. Başarılı bek corona virüs kurallarını hiçe saydığı için özür diledi. Man City'nin as oyuncusu Benjamin Mendy, beş takım arkadaşının Covid-19'a yakalanmasına rağmen yılbaşı gecesi evinde bir parti düzenledi. Yıldız, kulübündeki Covid-19 vakalarının Everton'a karşı oynadıkları maçın iptal edilmesinden üç gün sonra parti düzenledi ve arkadaş katılımında kuralları ihmal etmiş olabileceğini itiraf etti. Mendy, dün gece Covid-19 kurallarını ihlal ettiği için özür diledi.