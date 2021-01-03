Trabzonspor İstanbul deplasmanında! Fatih Karagümrük - Trabzonspor (Muhtemel 11'ler...)

Trabzonspor'da Galatasaray maçında kafilede yer almayan Ekuban ile Abdülkadir Ömür bu maçta forma giyebilecek. Karagümrük de geçen hafta Göztepe ile berabere kalmıştı. İstanbul ekibinde sarı kart cezalısı Ndao bu maçta forma giyemeyecek. 16.00'daki Karagümrük - Trabzonspor maçı beIN SPORTS 1'den canlı olarak yayınlanacak.

Fatih Karagümrük - Galatasaray maçını Ali Palabıyık yönetecek. Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını Mehmet Cem Satman, Serkan Çimen ve Mert Güzenge yapacak. Karşılaşmanın VAR hakemi ise Halil Umut Meler oldu.

İŞTE MUHTEMEL İLK 11'LER

FATİH KARAGÜMRÜK

VİVİANO, RAMAZAN, FATİH, ROCO, BALKOVEC, BİGLİA, KORAY, NDİAYE, JİMMY DURMAZ, AATİF, MEVLÜT ERDİNÇ

TRABZONSPOR

UĞURCAN, SERKAN, EDGAR, CAMPİ, MARLON, BAKER, ABDÜLKADİR PARMAK, EKUBAN, ABDÜLKADİR ÖMÜR, NWAKAEME, DJANİNY

Karagümrük'te Sabo da bu maçta forma giyemeyecek. 16:00'da başlayacak karşılaşma Beşiktaş Vodafone Stadyumu'nda oynanacak.