Üzgün ve yaralı

yıla lider giren Galatasaray, 16.haftada konuk ettiği Antalyaspor'la 0-0 berabere kaldı ve zirveyi Alanyaspor'a kaptırdı.Kudryashov'un arkasına koşular yapan Linnes'in final pasları başarısızdı, forvet Oğulcan ceza sahası içinde Falcao gibi doğru yerde duramadı ve sarı-kırmızılılar 45 dakikada Belhanda'nın iki denemesinden başka pozisyon bulamadı. 6-0'lık Hatay yenilgisi sonrası reaksiyon vermesi beklenen Antalyaspor 11 kişi savunma yaparken oyunu soğutmayı başardı ve 0-0'ı uzun süre korudu. 2. yarıya Falcao ile önde baskıyla başlayan Galatasaray'ın planını Emre Kılınç'ın gördüğü kırmızı kart bozdu.Galatasaray evinde net favori çıktığı maçlarda Kayseri'den sonra Antalya'yla da berabere kaldı.ligde Antalyaspor'u konuk ettiği son 10 maçta da yenilgi yüzü görmedi. En son 2010 yılının Mayıs ayında oynanan karşılaşmayı 2-1 kaybeden G.Saray, ardından 4 beraberlik ve 6 galibiyet aldı.Cezası nedeniyle tribünde oturan Fatih Terim, kaçan fırsatlara tepki gösterdi. 90 dakika boyunca oturduğu yerden zaman zaman el işaretleri ile memnuniyetsizliğini dile getiren Terim, yardımcısına da sık sık uyarılarda bulundu. Takımda gördüğü hataları paylaşan deneyimli çalıştırıcı özellikle Emre Kılınç'a çıkartılan kırmızı kartın ardından bir hayli üzüldü. Son bölümde ise Necati Ateş, Terim'in yanına gelerek pozisyonları konuştu...TAKIMIN başında sahaya çıkan antrenör Levent Şahin bir türlü rakibin kilidini açamadıklarını söyledi.diyen Şahin şöyle devam etti: "Belli oyunculara fazla yük bindi. 3-6-1 şeklinde devam eden oyunda kapanan takımı açamadıkRakip takım 1 puan için gelmişti. Biz 2 puan kaybettik. Falcao'yu hamle oyuncusu olarak aldık. Falcao'nun çıkışı tabii ki etkiledi."Cezalı duruma düştüğü için üzgün olduğunu söyleyen kaptan Arda Turan karşılaşmanın ardından hakemleri eleştirdi. Tecrübeli futbolcu, "Futboldaki müdahaleleri durdurursanız hepsi kırmızı kart, hepsi penaltı olur. Marcao'nunki belki kırmızı kart olabilir ama Emre Kılınç oyunu durdurmak için yapıyor; o hamleyle kimse sakatlanmaz. Futbolun bir ruhu vardır. Her hamle, her müdahale kırmızı kart değildir. Aklımda 3 sarı kartla bu oyunu oynamıyorum. Can havliyle yapılan bir refleksti. Rakibimiz tamamen kapandı. Bazen kaybedilen puanlar size değerli olarak dönüyor, böyle bakmak istiyoruz bugüne de" yorumunu yaptı.