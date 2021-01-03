Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Üzgün ve yaralı

Üzgün ve yaralı

Omar’ın üzüntüsü ile sahaya çıkan sarı-kırmızılılarda 51’de kırmızı kart gördü, 55’te , 81’de Arda sarı kart cezalısı duruma düştü. 28 dakika oyunda kalabilen Falcao yine sakatlandı

Giriş Tarihi: 3.1.2021 ABONE OL
Üzgün ve yaralı
Yeni yıla lider giren Galatasaray, 16.haftada konuk ettiği Antalyaspor'la 0-0 berabere kaldı ve zirveyi Alanyaspor'a kaptırdı. Cezalı Taylan'ın yokluğunu hisseden Aslan'da 6 numaraya çekilen Donk ağır kaldı. Kudryashov'un arkasına koşular yapan Linnes'in final pasları başarısızdı, forvet Oğulcan ceza sahası içinde Falcao gibi doğru yerde duramadı ve sarı-kırmızılılar 45 dakikada Belhanda'nın iki denemesinden başka pozisyon bulamadı. 6-0'lık Hatay yenilgisi sonrası reaksiyon vermesi beklenen Antalyaspor 11 kişi savunma yaparken oyunu soğutmayı başardı ve 0-0'ı uzun süre korudu. 2. yarıya Falcao ile önde baskıyla başlayan Galatasaray'ın planını Emre Kılınç'ın gördüğü kırmızı kart bozdu. 10 kişi kalan Aslan'da Arda didindi çalıştı ve ortasında Oğulcan'ın şutunu Boffin çıkardı. Galatasaray evinde net favori çıktığı maçlarda Kayseri'den sonra Antalya'yla da berabere kaldı.

10 MAÇTIR YENİLMİYOR!
SARI-KIRMIZILILAR ligde Antalyaspor'u konuk ettiği son 10 maçta da yenilgi yüzü görmedi. En son 2010 yılının Mayıs ayında oynanan karşılaşmayı 2-1 kaybeden G.Saray, ardından 4 beraberlik ve 6 galibiyet aldı.

TERİM YERİNDE DURAMADI
Cezası nedeniyle tribünde oturan Fatih Terim, kaçan fırsatlara tepki gösterdi. 90 dakika boyunca oturduğu yerden zaman zaman el işaretleri ile memnuniyetsizliğini dile getiren Terim, yardımcısına da sık sık uyarılarda bulundu. Takımda gördüğü hataları paylaşan deneyimli çalıştırıcı özellikle Emre Kılınç'a çıkartılan kırmızı kartın ardından bir hayli üzüldü. Son bölümde ise Necati Ateş, Terim'in yanına gelerek pozisyonları konuştu...

FALCAO BİZİ ETKİLEDİ
TAKIMIN başında sahaya çıkan antrenör Levent Şahin bir türlü rakibin kilidini açamadıklarını söyledi. "Öncelikle bu maçı Omar için kazanmamız gerekiyordu" diyen Şahin şöyle devam etti: "Belli oyunculara fazla yük bindi. 3-6-1 şeklinde devam eden oyunda kapanan takımı açamadık. Bu savunmaya ancak bu kadar fırsat yaratılırdı. Rakip takım 1 puan için gelmişti. Biz 2 puan kaybettik. Falcao'yu hamle oyuncusu olarak aldık. Falcao'nun çıkışı tabii ki etkiledi."

HEPSI KIRMIZI HEPSİ PENALTI!
Cezalı duruma düştüğü için üzgün olduğunu söyleyen kaptan Arda Turan karşılaşmanın ardından hakemleri eleştirdi. Tecrübeli futbolcu, "Futboldaki müdahaleleri durdurursanız hepsi kırmızı kart, hepsi penaltı olur. Marcao'nunki belki kırmızı kart olabilir ama Emre Kılınç oyunu durdurmak için yapıyor; o hamleyle kimse sakatlanmaz. Futbolun bir ruhu vardır. Her hamle, her müdahale kırmızı kart değildir. Aklımda 3 sarı kartla bu oyunu oynamıyorum. Can havliyle yapılan bir refleksti. Rakibimiz tamamen kapandı. Bazen kaybedilen puanlar size değerli olarak dönüyor, böyle bakmak istiyoruz bugüne de" yorumunu yaptı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA HABERİ: Çin'den gelen corona virüsü aşısı ile ilgili çok önemli gelişme! Aşı olan doktor açıkladı...
Seren Serengil annesi Nevin Serengil'i takipten çıkardı! Gülben Ergen hamlesini affetmedi...
Bakan Koca SON DAKİKA açıkladı: 2 Ocak Cumartesi Türkiye'de koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? İşte Türkiye korona tablosu
SON DAKİKA HABERİ: Bodrum'da vahşi cinayet! Ukraynalı Kristina Novytska feci şekilde ölü bulundu
SON DAKİKA: Emekli Ocak maaşı zammı 2021 açıklanıyor! En düşük ve en yüksek memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak?
SON DAKİKA! Sayısal Loto sonuçları açıklandı: 2 Ocak Milli Piyango Online ile Sayısal Loto hızlı bilet sorgulama ekranı
SON DAKİKA: Survivor 2021 yarışmacıları açıklandı! Survivor’a bu sene kimler katılacak? Survivor ne zaman başlıyor?
Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'dan eğlenceli paylaşım! Ünlü çiftin pozları hayranlarını güldürdü
SON DAKİKA! Güncel ve canlı altın fiyatları: 2 Ocak bugün 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç para?
Son Dakika Magazin Haberleri: Hande Erçel ile Kerem Bürsin aşkı yılbaşı gecesi ortaya çıktı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Üzgün ve yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA