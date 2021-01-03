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Y.Malatya’nın gücü yetmedi

İki maçtır galibiyet alamayan sarı-siyahlılar, A.Gücü’ne de yenildi. Tek gol Youssouf’tan gelirken, maç sonu baş dönmesiyle yürekleri ağza getirdi

Giriş Tarihi: 3.1.2021 ABONE OL
Y.Malatya’nın gücü yetmedi
YENİ Malatyaspor, deplasmanda karşılaştığı son haftalarda ligin formda ekibi Ankaragücü'ne 3 golle boyun eğdi. 3. dakikada Lukasik ve 37'de Paintsil'e (pen.) teslim olan sarı-siyahlılar, 76'da Youssouf'un golüyle umutlansa da 88'de Börven maça son noktayı koydu. Ankaragücü bu galibiyetle son 6 haftada 13 puan toplayarak, düşme hattından uzaklaşmayı başardı.

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Y.Malatya’nın gücü yetmedi
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