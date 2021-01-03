Y.Malatya’nın gücü yetmedi

İki maçtır galibiyet alamayan sarı-siyahlılar, A.Gücü’ne de yenildi. Tek gol Youssouf’tan gelirken, maç sonu baş dönmesiyle yürekleri ağza getirdi
Giriş Tarihi: 3.1.2021ABONE OL
YENİ Malatyaspor, deplasmanda karşılaştığı son haftalarda ligin formda ekibi Ankaragücü'ne 3 golle boyun eğdi. 3. dakikada Lukasik ve 37'de Paintsil'e (pen.) teslim olan sarı-siyahlılar, 76'da Youssouf'un golüyle umutlansa da 88'de Börvenmaça son noktayı koydu. Ankaragücü bu galibiyetle son 6 haftada 13 puan toplayarak, düşme hattından uzaklaşmayı başardı.