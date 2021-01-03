Yunus hamlesi

Fırtına 5 Ocak'ta resmen başlayacak ara transfer için hummalı bir çalışma içinde… Bordo-mavili takımın, Almanya'dan ayrılma düşüncesinde olan Yunus Mallı için temasları sürüyor. Wolfsburg Kulübü, bu sezon biri lig olmak üzere sadece iki karşılaşmada görev alan ve sözleşmesi bu sezon sonu bitecekMilli Takım'da oynayan ve EURO 2020'de görev alabilmek için daha çok forma giyeceği bir takıma gitmek isteyen Yunus'un Trabzonspor'a yeşil ışık yaktığı belirtildi. Almanya dışına hiç çıkmayan gurbetçi yıldızın tekfili düşündüğü öğrenildi. Bu arada Trabzonspor, G.Birliği'nin genç yeteneği Berat Özdemir için önemli mesafe katetti.2020 yılının son maçında sahasında Galatasaray'a mağlup olarak hayal kırıklığı yaşayan Trabzonspor, 2021 yılının ilk maçındaTrabzonspor'da Vitor Hugo sakat. Kanatta ise Ekuban ya da Abdülkadir Ömür'ün forma giymesi beklineyor. Karagümrük'te ise Sabo ile Ndao cezalı.ne kadar yeni yıl yeni umutları beraberinde getirse de görünen o ki Trabzonspor'un şu anki kadrosuyla istikrarlı bir yapıya kavuşma şansı az… 5 Ocak'ta başlayacak ara transferde orta sahaya mutlak iki oyuncu gereksinimi olduğu düşüncesindeyim. ÇünküPandemi sürecinde mali yönden her kulüp sorunlar yaşamakta. Onun için çok değil nokta transferler yapılması gerek. Lige yeni çıkmasına rağmen Karagümrük'ün gösterdiği performans gerçekten son derece olumlu. Yetenekli oyunculardan kurulu bir takım.