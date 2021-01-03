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Yunus hamlesi

Wolfsburg ile bu sezon Bundesliga’da bir maça çıkan 28 yaşındaki ofansif orta saha, Avrupa Şampiyonası’nı da düşünerek daha çok görev alacağı bir takıma gitmek istiyor

YUNUS EMRE SEL
Giriş Tarihi: 3.1.2021 ABONE OL
Yunus hamlesi
Fırtına 5 Ocak'ta resmen başlayacak ara transfer için hummalı bir çalışma içinde… Bordo-mavili takımın, Almanya'dan ayrılma düşüncesinde olan Yunus Mallı için temasları sürüyor. Wolfsburg Kulübü, bu sezon biri lig olmak üzere sadece iki karşılaşmada görev alan ve sözleşmesi bu sezon sonu bitecek 28 yaşındaki oyuncuyu kadroda düşünmediği için bonservisinde kolaylık göstermeye hazır.

BERAT ÖZDEMİR ADIM ADIM TRABZON'A
Milli Takım'da oynayan ve EURO 2020'de görev alabilmek için daha çok forma giyeceği bir takıma gitmek isteyen Yunus'un Trabzonspor'a yeşil ışık yaktığı belirtildi. Almanya dışına hiç çıkmayan gurbetçi yıldızın tekfili düşündüğü öğrenildi. Bu arada Trabzonspor, G.Birliği'nin genç yeteneği Berat Özdemir için önemli mesafe katetti. Yönetimin, 22 yaşındaki oyuncu için 2.5 milyon Euro önerdiği ve Başkent ekibi ile anlaşma noktasına geldiği öğrenildi.

2021'DE MUTLU OLMAK ISTIYOR
2020 yılının son maçında sahasında Galatasaray'a mağlup olarak hayal kırıklığı yaşayan Trabzonspor, 2021 yılının ilk maçında Karagümrük'ü yenerek iyi bir başlangıç yapmayı amaçlıyor. Trabzonspor'da Vitor Hugo sakat. Kanatta ise Ekuban ya da Abdülkadir Ömür'ün forma giymesi beklineyor. Karagümrük'te ise Sabo ile Ndao cezalı.

BİR GÖRÜŞ
İSKENDER GÜNEN
Bu kadro ile işi zor
Her ne kadar yeni yıl yeni umutları beraberinde getirse de görünen o ki Trabzonspor'un şu anki kadrosuyla istikrarlı bir yapıya kavuşma şansı az… 5 Ocak'ta başlayacak ara transferde orta sahaya mutlak iki oyuncu gereksinimi olduğu düşüncesindeyim. Çünkü orta alanda yetersizlikler var. Pandemi sürecinde mali yönden her kulüp sorunlar yaşamakta. Onun için çok değil nokta transferler yapılması gerek. Lige yeni çıkmasına rağmen Karagümrük'ün gösterdiği performans gerçekten son derece olumlu. Yetenekli oyunculardan kurulu bir takım. Trabzonspor için en zorlu deplasmanlardan biri olacak.

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Yunus hamlesi
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