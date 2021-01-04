4 saat kala büyük şok!

Antalyaspor maçına forvette Oğulcan Çağlayan ile başlayan Galatasaray'da Falcao yedek kulübesinde, Mbaye Diagne ise tribündeydi... Oğulcan'ın etkisiz kalması ve Falcao'nun yine sakatlanması sonrasıSenegalli golcünün Antalyaspor mücadelesinden 4 saat önce kadro dışı kaldığını öğrendiği ortaya çıktı.Birinci derece yakınında Koronavirüs tespit edilen Mbaye Diagne geçen hafta tedbir amaçlı Trabzon'a götürülmedi. Karantinada kalması istenenFlorya'da kampı kaldıran Fatih Terim, Antalyaspor maçı için cumartesi öğlene doğru takımını tesiste topladı. Fiziksel olarak kendisini iyi hisseden Diagne, kadroda olacağını hatta oynayacağını düşünüyordu.Teknik heyet, takım içi disipline uymayan, Göztepe karşılaşmasında oyundan alındığı içinOcak ayında müzmin sakat Falcao'dan kurtulmak isteyen sarı-kırmızılılar, zararına da olsa Diagne'yi satmaya hazır.