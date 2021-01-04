Ara transfer dönemi ne zaman başlıyor? 2021 ara transfer dönemi ne zaman bitecek?

Türk Futbolunda ara transfer dönemi olarak da bilinen ikinci transfer ve tescil döneminin başlangıç tarihine ilişkin bilgiler futbolseverler tarafından öğrenilmek istenerek 2021 ara transfer dönemi ne zaman başlıyor, ne zaman bitecek? sorularıyla araştırılıyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun Süper Lig'de mücadele eden takımlar için harcama limitlerini açıklaması sonrası söz konusu tarihler merak konusu olmuştu.

ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN BİTECEK? (2021)

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile 2021 ara transfer dönemi başlangıç ve bitiş tarihlerine ilişkin detaylar şöyle;