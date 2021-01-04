Ara transfer dönemi ne zaman başlıyor? 2021 ara transfer dönemi ne zaman bitecek?

Türk Futbolunda ara transfer dönemi olarak da bilinen ikinci transfer ve tescil döneminin başlangıç tarihine ilişkin bilgiler futbolseverler tarafından öğrenilmek istenerek 2021 ara transfer dönemi ne zaman başlıyor, ne zaman bitecek? sorularıyla araştırılıyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun Süper Lig'de mücadele eden takımlar için harcama limitlerini açıklaması sonrası söz konusu tarihler merak konusu olmuştu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile 2021 ara transfer dönemi başlangıç ve bitiş tarihlerine ilişkin detaylar şöyle;
"Ara transfer sezonu" olarak da bilinen 2. transfer ve tescil dönemi bugün (5 Ocak 2021 Salı) itibariyle start aldı. Süper Lig ekiplerinin harcama limitlerinin de Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanması sonrasında futbolseverler destekledikleri takımların yapacağı transferleri merakla beklemeye başladı.
Diğer yandan 2. transfer ve tescil dönemi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından alınan karar gereği 1 Şubat 2021 Pazartesi günü noktalanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, 2020-2021 sezonu 2. transfer ve tescil dönemi Süper Lig Takım Harcama Limitleri'ni belirledi.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nın 89. Maddesi kapsamında belirlenen Süper Lig Takım Harcama Limitleri şöyle hesaplandı:
|
Takımlar
|
Harcama Limiti
|
Yüzde 15 sapma
|
Medipol Başakşehir
|
243.120.710 TL
|
279.588.816 TL
|
Trabzonspor
|
178.678.204
|
205.479.935
|
Beşiktaş
|
294.195.196
|
338.324.475
|
Demir Grup Sivasspor
|
198.222.737
|
227.956.148
|
Aytemiz Alanyaspor
|
97.799.097
|
112.468.961
|
Galatasaray
|
434.336.995
|
499.487.545
|
Fenerbahçe
|
356.433.786
|
409.898.854
|
Gaziantep FK
|
136.137.671
|
156.558.322
|
Fraport TAV Antalyaspor
|
101.713.928
|
116.971.017
|
Kasımpaşa
|
125.868.114
|
144.748.331
|
Göztepe
|
79.831.274
|
91.805.965
|
Gençlerbirliği
|
64.299.471
|
73.944.392
|
İttifak Holding Konyaspor
|
94.241.155
|
108.377.328
|
Yukatel Denizlispor
|
94.243.985
|
108.380.583
|
Çaykur Rizespor
|
152.137.575
|
174.958.211
|
Yeni Malatyaspor
|
92.275.743
|
106.117.104
|
Hes Kablo Kayserispor
|
60.427.441
|
69.491.557
|
MKE Ankaragücü
|
83.311.853
|
95.808.631
|
Atakaş Hatayspor
|
92.148.829
|
105.971.153
|
Büyükşehir Belediye Erzurumspor
|
92.148.829
|
105.971.153
|
Fatih Karagümrük
|
92.148.829
|
105.971.153
Açıklamada, kulüpler için belirlenen takım harcama limitlerinin, talimatnamede yer alan gerekçe ve usuller çerçevesinde artırılabileceği aktarıldı.