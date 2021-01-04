Ara transfer dönemi ne zaman başlıyor? Transfer dönemi ne zaman bitiyor?

Ara transfer döneminin ne zaman başlayacağı merak ediliyordu. Süper Lig takımları ara transfer döneminde transfer yapmak için yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyor. 4 büyüklerin hangi transferleri yapacağı merak ediliyor.

ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Futbolda Ara Transfer tarihleri belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonunun resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün yaptığı toplantıda 2020-2021 sezonu ikinci transfer ve tescil dönemi başlangıç ve bitiş tarihlerini belirledi. Buna göre ikinci transfer ve tescil Dönemi 5 Ocak 2021 tarihinde başlayıp 1 Şubat 2021 tarihinde sona erecek." ifadelerine yer verildi.