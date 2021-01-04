Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ara transfer dönemi ne zaman başlıyor? Transfer dönemi ne zaman bitiyor?

ne zaman başlıyor? Transfer dönemi ne zaman bitiyor?

ne zaman başlayacak? Futbolseverlerin merak ettiği konulardan birisi olan ara transfer dönemi, 'nun resmi internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre 5 Ocak'ta başlayacak ve 1 Şubat tarihinde sona erecek. ekiplerinin hangi transferleri yapacağı merak ediliyor.

Giriş Tarihi: 4.1.2021 23:55 ABONE OL
Ara transfer dönemi ne zaman başlıyor? Transfer dönemi ne zaman bitiyor?

Ara transfer döneminin ne zaman başlayacağı merak ediliyordu. Süper Lig takımları ara transfer döneminde transfer yapmak için yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyor. 4 büyüklerin hangi transferleri yapacağı merak ediliyor.

ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Futbolda Ara Transfer tarihleri belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonunun resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün yaptığı toplantıda 2020-2021 sezonu ikinci transfer ve tescil dönemi başlangıç ve bitiş tarihlerini belirledi. Buna göre ikinci transfer ve tescil Dönemi 5 Ocak 2021 tarihinde başlayıp 1 Şubat 2021 tarihinde sona erecek." ifadelerine yer verildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son Dakika Haberi: 2021 Memur ve emekli maaşı zammı belli oldu! İşte memur ve emeklilerin zamlı maaşları
Son dakika haberi: 2021 Emekli maaşı zammı ne kadar, kaç para oldu? Ocak SSK, Bağkur, Memur emekli maaşı zammı oranı
Son dakika: Emekli zammı ve memur zammı 2021 belli oldu! Emekli maaşı-memur maaşı artışı ne kadar oldu? Beklenen enflasyon verisi açıklandı
SON DAKİKA: Memur ve emekli maaşı ocak zammı 2021 açıklandı! Yeni emekli maaşı zammı ne kadar oldu?
Milli Piyango sorgulama 2021 yılbaşı çekilişi sonuçları ve bilet sorgulama ekranı: Milli Piyango sonuçları sıralı tam liste yayınlandı!
SON DAKİKA HABERLER | Gülsüm Doğan'ın cesedi ormanda bu halde bulundu
İşte Murat Gezer’in yeni aşkı!
PKK'da son dakika skandalı! Derede yıkanan kadınlara tecavüz
Son dakika haberi: İstanbul'a beklenen kar yağışı geliyor! Uzman isim tarih verdi...
Son dakika haberi: MasterChef şampiyonu kim oldu? 2020 MasterChef'i kim kazandı? Düello sonuçları...
ARKADAŞINA GÖNDER
Ara transfer dönemi ne zaman başlıyor? Transfer dönemi ne zaman bitiyor?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA