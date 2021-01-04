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'da maçında abartılı sevinç gösterisinde bulunan personele pirim cezası

Royal Hastanesi yönetimi, dün oynanan karşılaşmasının son anlarında gelen golün ardından abartılı sevinç gösterisinde bulunan personeline pirim cezası uyguladı.

AA
Giriş Tarihi: 4.1.2021 23:42 ABONE OL
Bandırmaspor'da Altay maçında abartılı sevinç gösterisinde bulunan personele pirim cezası

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, dün yaşanan olumsuz ortamın ardından abartılı gol sevincinde bulunan personel hakkında kulüp disiplin kurulunun toplandığı, teknik heyet raporu ve yapılan tespitlerin incelendiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlgili personelin Altay maçı pirimi dahil olmak üzere 3 maç pirim cezası ve benzeri bir olayın tekrarı halinde iş akdinin feshi kararı kendisine bildirilmiş ayrıca yazılı ihtar cezası verilmiştir. Bu abartılı sevinç gösterisinden dolayı oluşan yanlış anlaşılma ve meydana gelen olaylar sebebiyle kulüp olarak üzüntümüzü açıkça ifade eder Bandırmaspor camiası olarak Altay ile geçmişten gelen dostluğumuzun daha da gelişerek devam etmesini temenni ederiz."

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Bandırmaspor'da Altay maçında abartılı sevinç gösterisinde bulunan personele pirim cezası
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