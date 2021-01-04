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satmadan alamayacak

2. transfer tescil dönemi takım harcama limitleri açıklandı. transfer yapmak için eldeki oyuncularla yollarını ayırmak zorunda.

İHA
Giriş Tarihi: 4.1.2021 18:10 ABONE OL
Beşiktaş satmadan alamayacak

Türkiye Futbol Federasyonu, 2. transfer ve tescil dönemi için takım harcama limitlerini açıkladı. Sezon başında Beşiktaş'ın harcama limiti 259 milyon TL olarak açıklanmış ve yüzde 15'lik sapmayla bu rakam 298 milyon olarak belirlenmişti. Açıklanan yeni limitlerde artış yaşandı. Siyah-beyazlı kulübün harcama limiti 294 milyon 195 bin 196 TL olarak açıklanırken, yüzde 15'lik sapmayla bu rakam 338 milyon 324 bin 475 TL olarak belirlendi.

Bugün bir toplantı yapan siyah-beyazlı yönetim, mevcut kadrodaki isimlerden bazılarıyla yollarını ayırmadığı sürece transfer yapamayacağını belirledi. Kadro dışı olan Mirin, Douglas ve Lens'in yanı sıra kadroda bulunan Adem Ljajic'i gözden çıkaran siyah-beyazlılar, bu futbolcularla yolları ayırması halinde limit açabilecek. 4 yabancı oyuncunun takımdan ayrılması halinde kadrodaki yabancı sayısı da 14'e düşecek. Ara transferde bazı yerli isimlerle ilgilenen Beşiktaş, forvet hattına ise yabancı bir oyuncu transfer etmek istiyor. Ancak bunun için eldeki yabancılardan en az 1'inin daha takımdan ayrılması gerekecek.

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Beşiktaş satmadan alamayacak
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