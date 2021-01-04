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'ın yıldızı Aboubakar'ın annesinin cenaze töreninden gelen fotoğraflar herkesi derinden yaraladı

'ın Kamerunlu yıldızı Aboubakar'ın annesinin cenaze törenindeki o anları herkesi duygulandırdı. Sezon başında Porto'dan transfer edilen Aboubakar'ın annesi Maobeal Alice Aboubakar toprağa verildi. Kamerun basınında çıkan haberlere göre Aboubakar'ın annesi banyoda düştükten sonra hayatını kaybetti. Sergen Yalçın, Kamerunlu yıldızın Salı günü İstanbul'a geleceğini açıkladı.

Giriş Tarihi: 4.1.2021 09:59 Son Güncelleme: 4.1.2021 10:03 ABONE OL
Beşiktaş'ın yıldızı Aboubakar'ın annesinin cenaze töreninden gelen fotoğraflar herkesi derinden yaraladı

Geldiği ilk günden beri Beşiktaş taraftarının sempatisini kazanan Aboubakar'ın annesinin cenaze töreninden gelen fotoğraflar herkesi hüzne boğdu. Yılbaşı gecesinde Galatasaray'ın sağ beki Omar'ın yaşadığı kaza sonrası futbolseverler bu kez de Aboubakar'ın annesi için üzüldü. Kamerun'daki cenaze töreninden gelen fotoğraflar Aboubakar'ın yaşadığı üzüntüyü gözler önüne serdi.

Beşiktaşlı futbolcular Sivasspor ile oynanan maçta atılan gol sonrasında Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar'ın formasını havaya kaldırıp arkadaşlarına olan saygılarını göstermişlerdi.

Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden annesini son yolculuğuna uğurladı. Kamerunlu golcünün, annesinin cenazesinde gözyaşlarına hakim olamadığı anlar yürekleri sızlattı.

Beşiktaş forması giyen Vincent Aboubakar, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden annesini son yolcuğuna uğurladı.

Cenaze töreni için kulüpten özel izin alarak ülkesine giden Kamerunlu futbolcu, annesi Maobeal Alice Aboubakar toprağa verilirken gözyaşlarına hakim olamadı.

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Beşiktaş'ın yıldızı Aboubakar'ın annesinin cenaze töreninden gelen fotoğraflar herkesi derinden yaraladı
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