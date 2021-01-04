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Boluspor deplasmanda 'u mağlup etti!

TFF 1'inci Lig 17’nci hafta karşılaşmasında , deplasmanda ’u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından her iki takımın teknik sorumluları açıklamalarda bulundu.

DHA
Giriş Tarihi: 4.1.2021 19:19 Son Güncelleme: 4.1.2021 19:22 ABONE OL
Boluspor deplasmanda Eskişehirspor'u mağlup etti!

Eskişehirspor Teknik Direktörü Fahrettin Sayhan, yeni yılın ilk maçında kazanmak için her türlü çalışmayı yaptıklarını ifade ederek, "Yeni yılın ilk maçını kazanmak için her türlü çalışmayı yaptık. Sadece kendi alt yapımızdan kurulu ilk 11 sonradan giren yine altyapı oyuncularımızla oynuyoruz. Çok erken kırımızı kart görünce, oyun planlarımız bozuldu. Biz geldiğimizden itibaren hiçbir hakem hakkında konuşmadık ama bugün gördüklerimizden sonra adalet dağıtıcı olacak insanların saha içerisinde ne kadar ikili davrandığını gördük. Saha kenarında 4'üncü hakeme itiraz ediyoruz faul oldu, taç oldu diyorum ama maalesef bizi dinlemiyor. O kadar iletişimsiz ve seviyesiz kurum haline gelmesi bizi üzüyor" şeklinde konuştu.

ERGİNER: ZORLU BİR PERİYODU BİTİRDİK

Beypiliç Boluspor Teknik Direktörü Reha Kemal Erginer zor bir periyodu geride bıraktıklarını ve maçı kazandıkları için çok mutlu olduklarını söyledi. Devre arasını iyi değerlendirmek istediklerini kaydeden Erginer, "Zor bir periyodu bitirdik. İkinci yarı ilk maçını deplasmanda başlayacağız. İki maçı da kanarak istediğimiz 6 puanı aldık. Eskişehirspor maçına iyi de hazırlandık. Eskişehirspor'un durumu ortada, onlar içinde önemli bir maçtı. Galibiyetle ayrıldık, ikinci yarıya iyi hazırlanarak istenen Boluspor'u göstereceğiz" dedi.

STAT: Yeni Eskişehir

HAKEMLER: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Mehmet Yıldırım, Selahattin Altay

ESKİŞEHİRSPOR: Ekrem-, Furgan, Bedirhan, Onurhan (Dk.45 Sholaja), Alimi, Tolga, Bilal, Furkan, Mehmet, Mevlüt, Berkay (Dk.80 Onur Arı)

BEYPİLİÇ BOLUSPOR: Ömer-, Fethi, Tugay, Melih (Dk.85 Mihajlovic), Poepon (Dk. Hamza), Gökhan (Dk.45 Abdullayev), Oğuzhan, Da Silva, Alican (Dk.90 Muhammed), Burak.

GOLLER: Dk.62 Fethi, Dk.72 Hamza (Beypiliç Boluspor)

SARI KARTLAR: Melih, Tugay (Beypiliç Boluspor), Sholaja (Eskişehirspor)

KIRMIZI KART: Tolga (Eskişehirspor)

MAÇIN GOLLERİ

TFF 1'nci Ligi 17'nci hafta karşılaşmasında Eskişehirspor, evinde konuk ettiği Beypiliç Boluspor'a 2-0 yenildi.

14'üncü dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Berkay'ın vuruşu az farkla dışarı çıktı.

44'üncü dakikada soldan Fethi'nin ortasına altıpas üzerinden yükselen Tugay'ın kafa vuruşu kaleci Ekrem'de kaldı.

62'nci dakikada Melih'in ceza sahasına ortasında iyi yükselen Fethi'nin kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. (0-1)

72'nci dakikada Melih'in soldan ortasında ceza sahasına gelen topu Hamza düzgün vuruşuyla gole çevirdi. (0-2)

83'üncü dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Melih, kaleci Ekrem ile karşı karşıya kaldı. Melih'in vuruşu az farkla auta çıktı.

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Boluspor deplasmanda Eskişehirspor'u mağlup etti!
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