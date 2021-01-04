Fuat Çapa'dan Koita yorumu! Kadro dışı kalacak mı?

Süper Lig'in 16'ncı haftasında Kasımpaşa, Fenerbahçe'ye 3-0 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, "Rakibi analiz yapıyorsunuz ama karşılığında sizin ne yapabileceğiniz önemli. İlk 14'üncü dakikada yediğimiz gol vardı o sürece kadar gayet iyi oynuyorduk. 18 içerisinde Pelkas'a o topu kafayla vurdurmamız bizim zaafımız. Fiziksel olarak üst düzey bir arkadaş değil. Sonraki süreçte Thiam'ın gol atması var.

Mevkisinde oynamayan oyuncuları belirli mevkide oynayınca bunun sıkıntısını ve yokluğunu çektik. Karşılaşmadaki oyuncu eksikliği olduğu zaman bizim gibi takımlar çok büyük sıkıntı yaşıyoruz. Buna rağmen ilk devre rakip gol attıktan sonra bir şeyler yapmaya çalıştık. Son paslarımızı tam olarak iyi değerlendiremedik ve rakibin işini kolaylaştırdık. İkili mücadelelerde çok yumuşak kaldık. 2'nci golden sonra takım moralsiz bir şekilde içeri girdi. Devre arasında 2-1'i yakalarsak rakibin panikleyeceğini biliyorduk ama maalesef bir iki son pasları doğru atabilseydik 2-1'i bulabilirdik. Bir tarafta fizik kalitesi yüksek bir takım, diğer tarafta eksiklerden dolayı altyapıdan arkadaşlarla oynamak zorunda kaldık. Bir iki tanesini oynatabilirsiniz ama 5-6'sını oynatırsanız fiziksel olarak eksik kalıyorsunuz.

Kasımpaşa'nın bu sezon yaşadığı sakatlıklardan sonra bu durum daha çok ön plana çıktı. Biz geçtiğimiz sezon 7 karşılaşmayı gol yemeden bitirmiştik. Bu takım birlikteliğini ve savunmasını yapabilmek için üst üste oynamamız gereken oyun sayısı fazla olması gerekiyor. Biz maalesef bunu yakalayamadık. Geçtiğimiz sezon kadroyu saydığımızda rahat yapabiliyorduk ama bu sezon korona ve sakatlıklardan dolayı yapamadık. Bazı şeyler üst üste geldi. Bundan sonraki süreçte bu görüntü olmaması gerekiyor. Bu görüntü bizi çok mutlu etmedi. Genel olarak bazı oyuncularımız beklentinin altında kaldı. Altyapıdan gelen isimlere söyleyecek bir şey bulamıyorum onlar elinden geldiğince mücadele etti. Bizim takım halinde bugün kötü günümüzdü ve Fenerbahçe'nin işini kolaylaştırdık" dedi.

KOITA'NIN KADRO DIŞI DURUMU YOK"

Fuat Çapa, Koita'nın kadro dışı bırakıldığı yönünde çıkan haberler ile ilgili olarak, "Yaşamış olduğumuz süreçten dolayı iletişime geçemiyoruz. O yüzden tahmin ve yorumlar oluyor. Bazen gerçek olan ama çoğu zaman gerçek olmayan olayları yazıyorsunuz. Koita'nın kadro dışı durumu yok. Geçtiğimiz hafta oynadı. Sakatlığı tam olarak düzelmediği için kendisiyle de görüştük ve iyileştiği zaman dönmesi gerektiğini düşündük. Bizi öyle bir karar almaya itecek bir olay olmadı. Bu kararların belli bir standardı yok. Biz faulü çabuk kullanmak istiyoruz ama 1-2 metre geri aldırıyor pozisyonu hakem sonra rakip pozisyon alıyor" dedi.