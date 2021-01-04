Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe harcama limitleri ne kadar oldu? TFF harcama limitleri belli oldu mu?

Süper Lig ara transfer dönemi yarın başlıyor. Transfer döneminde kulüpler, TFF tarafından belirlenecek harcama limitleri doğrultusunda hareket edebilecek. 2020-2021 ara transfer dönemi için yeni harcama limitleri, kulüplere tebliğ edilip TFF resmi internet sitesinde duyurulacak.
TFF HARCAMA LİMİTLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Süper Lig ekipleri gözünü Türkiye Futbol Federasyonu'na çevirdi.
Federasyon, yarın başlayacak transfer dönemi öncesi bugün "Limitler, ikinci transfer ve tescil döneminin başlamasından önceki son iş günü saat 18:00'e kadar ilgili kulübe tebliğ edilir ve yeni limitler TFF resmi internet sitesinde ilan edilir" kuralı gereği, bütün takımların transfer limitlerini açıklayacak.
Takıma takviye yapmak isteyen kulüpler, TFF'den gelen açıklamaya göre hareket edecek ve harcama limitleri aşılamayacak.
Limit aşımı durumunda gelecek cezalar şöyle
Kulüplerin, geçen sezon %30 olan aşma limiti, bu sezon için %15'e düşürüldü
% 5'e kadar aşılması durumunda ihtar...
% 6 -% 10 arası aşılması durumunda kadro sınırlaması...
% 11 -% 15 arası aşılması durumunda transfer yasağı...
% 16 - % 20 arası aşılması durumunda 1 puan silme cezası verilir, buna ek olarak transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçı uygulanır.
% 21 - % 25 aşılması durumunda 2 puan silme cezası verilir, buna ek olarak transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçı uygulanır.
% 26 ve üstü aşılması durumunda 3 puan silme cezası verilir, buna ek olarak transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçı uygulanır.
Bir önceki dönemde belirlenen transfer limitleri şu şekildeydi:
|
Takım Harcama
|
%15 Sapma
|
Takımlar
|
Limiti TL.
|
Dahil Tutar TL.
|
1.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|
148.395.590
|
170.654.928
|
2.TRABZONSPOR A.Ş.
|
132.517.761
|
152.395.425
|
3.BEŞİKTAŞ A.Ş.
|
259.217.149
|
298.099.722
|
4.DEMİR GRUP SİVASSPOR
|
88.657.667
|
101.956.317
|
5.AYTEMİZ ALANYASPOR
|
96.808.526
|
111.329.805
|
6.GALATASARAY A.Ş.
|
429.042.297
|
493.398.642
|
7.FENERBAHÇE A.Ş.
|
154.411.381
|
177.573.089
|
8.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
|
136.137.671
|
156.558.322
|
9.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
|
68.385.922
|
78.643.810
|
10.KASIMPAŞA A.Ş.
|
69.248.141
|
79.635.362
|
11.GÖZTEPE A.Ş.
|
79.831.274
|
91.805.965
|
12.GENÇLERBİRLİĞİ
|
62.856.683
|
72.285.186
|
13.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|
79.706.208
|
91.662.139
|
14.YUKATEL DENİZLİSPOR
|
94.243.985
|
108.380.583
|
15.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|
117.488.600
|
135.111.890
|
16.BTC TURK YENİ MALATYASPOR
|
88.217.677
|
101.450.328
|
17.HES KABLO KAYSERİSPOR
|
59.205.566
|
68.086.401
|
18.MKE ANKARAGÜCÜ
|
71.715.914
|
82.473.301
|
19.HATAYSPOR
|
92.148.829
|
105.971.153
|
20.B.B.ERZURUMSPOR
|
92.148.829
|
105.971.153
|
21.FATİH KARAGÜMRÜK
|
92.148.829
|
105.971.153