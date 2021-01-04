Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe harcama limitleri ne kadar oldu? TFF harcama limitleri belli oldu mu?

Limit aşımı durumunda gelecek cezalar şöyle

Kulüplerin, geçen sezon %30 olan aşma limiti, bu sezon için %15'e düşürüldü

% 5'e kadar aşılması durumunda ihtar...

% 6 -% 10 arası aşılması durumunda kadro sınırlaması...

% 11 -% 15 arası aşılması durumunda transfer yasağı...

% 16 - % 20 arası aşılması durumunda 1 puan silme cezası verilir, buna ek olarak transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçı uygulanır.

% 21 - % 25 aşılması durumunda 2 puan silme cezası verilir, buna ek olarak transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçı uygulanır.

% 26 ve üstü aşılması durumunda 3 puan silme cezası verilir, buna ek olarak transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçı uygulanır.