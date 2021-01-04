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Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe harcama limitleri ne kadar oldu? belli oldu mu?

Süper Lig’de ara transfer dönemi öncesi TFF tarafından açıklanacak harcama limitleri merakla bekleniyor. Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig kulüplerinin harcama limitlerini bugün içerisinde açıklayacak. Kulüpler, transfer döneminde belirlenen limitler doğrultusunda harcama yapabilecek. ne zaman açıklanacak? Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe harcama limitleri ne kadar oldu?

Giriş Tarihi: 4.1.2021 13:31 ABONE OL
Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe harcama limitleri ne kadar oldu? TFF harcama limitleri belli oldu mu?

Süper Lig ara transfer dönemi yarın başlıyor. Transfer döneminde kulüpler, TFF tarafından belirlenecek harcama limitleri doğrultusunda hareket edebilecek. 2020-2021 ara transfer dönemi için yeni harcama limitleri, kulüplere tebliğ edilip TFF resmi internet sitesinde duyurulacak.

TFF HARCAMA LİMİTLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Süper Lig ekipleri gözünü Türkiye Futbol Federasyonu'na çevirdi.

Federasyon, yarın başlayacak transfer dönemi öncesi bugün "Limitler, ikinci transfer ve tescil döneminin başlamasından önceki son iş günü saat 18:00'e kadar ilgili kulübe tebliğ edilir ve yeni limitler TFF resmi internet sitesinde ilan edilir" kuralı gereği, bütün takımların transfer limitlerini açıklayacak.

Takıma takviye yapmak isteyen kulüpler, TFF'den gelen açıklamaya göre hareket edecek ve harcama limitleri aşılamayacak.

Limit aşımı durumunda gelecek cezalar şöyle

Kulüplerin, geçen sezon %30 olan aşma limiti, bu sezon için %15'e düşürüldü

% 5'e kadar aşılması durumunda ihtar...

% 6 -% 10 arası aşılması durumunda kadro sınırlaması...

% 11 -% 15 arası aşılması durumunda transfer yasağı...

% 16 - % 20 arası aşılması durumunda 1 puan silme cezası verilir, buna ek olarak transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçı uygulanır.

% 21 - % 25 aşılması durumunda 2 puan silme cezası verilir, buna ek olarak transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçı uygulanır.

% 26 ve üstü aşılması durumunda 3 puan silme cezası verilir, buna ek olarak transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçı uygulanır.

Bir önceki dönemde belirlenen transfer limitleri şu şekildeydi:

Takım Harcama

%15 Sapma

Takımlar

Limiti TL.

Dahil Tutar TL.

1.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

148.395.590

170.654.928

2.TRABZONSPOR A.Ş.

132.517.761

152.395.425

3.BEŞİKTAŞ A.Ş.

259.217.149

298.099.722

4.DEMİR GRUP SİVASSPOR

88.657.667

101.956.317

5.AYTEMİZ ALANYASPOR

96.808.526

111.329.805

6.GALATASARAY A.Ş.

429.042.297

493.398.642

7.FENERBAHÇE A.Ş.

154.411.381

177.573.089

8.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.

136.137.671

156.558.322

9.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR

68.385.922

78.643.810

10.KASIMPAŞA A.Ş.

69.248.141

79.635.362

11.GÖZTEPE A.Ş.

79.831.274

91.805.965

12.GENÇLERBİRLİĞİ

62.856.683

72.285.186

13.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR

79.706.208

91.662.139

14.YUKATEL DENİZLİSPOR

94.243.985

108.380.583

15.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

117.488.600

135.111.890

16.BTC TURK YENİ MALATYASPOR

88.217.677

101.450.328

17.HES KABLO KAYSERİSPOR

59.205.566

68.086.401

18.MKE ANKARAGÜCÜ

71.715.914

82.473.301

19.HATAYSPOR

92.148.829

105.971.153

20.B.B.ERZURUMSPOR

92.148.829

105.971.153

21.FATİH KARAGÜMRÜK

92.148.829

105.971.153

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Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe harcama limitleri ne kadar oldu? TFF harcama limitleri belli oldu mu?
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