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Harcama limitlerini açıklanacak! , , ve 'un gözü 'de

Ekonomik olarak zor günler geçiren ekipleri, transfer dönemlerinde tarafından belirlenen harcama limitlerini aşamıyor. 5 Ocak'ta başlayacak ara transfer dönemi öncesi , bugün takımların harcama limitlerini açıklayacak. Özellikle  , , ve , federasyon tarafından açıklanacak rakamları bekliyor.

Giriş Tarihi: 4.1.2021 09:53 ABONE OL
Harcama limitlerini açıklanacak! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un gözü TFF'de

Süper Lig ekipleri gözünü Türkiye Futbol Federasyonu'na çevirdi. Federasyon, yarın başlayacak transfer dönemi öncesi bugün "Limitler, ikinci transfer ve tescil döneminin başlamasından önceki son iş günü saat 18:00'e kadar ilgili kulübe tebliğ edilir ve yeni limitler TFF resmi internet sitesinde ilan edilir" kuralı gereği, bütüm takımların transfer limitlerini açıklayacak. Takıma takviye yapmak isteyen kulüpler, TFF'den gelen açıklmaya göre hareket edecek ve harcama limitleri aşılamayacak.

Limit aşımı durumunda gelecek cezalar şöyle
Kulüplerin, geçen sezon %30 olan aşma limiti, bu sezon için %15'e düşürüldü

% 5'e kadar aşılması durumunda ihtar...

% 6 -% 10 arası aşılması durumunda kadro sınırlaması...

% 11 -% 15 arası aşılması durumunda transfer yasağı...

% 16 - % 20 arası aşılması durumunda 1 puan silme cezası verilir, buna ek olarak transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçı uygulanır.

% 21 - % 25 aşılması durumunda 2 puan silme cezası verilir, buna ek olarak transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçı uygulanır.

% 26 ve üstü aşılması durumunda 3 puan silme cezası verilir, buna ek olarak transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçı uygulanır.

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Harcama limitlerini açıklanacak! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un gözü TFF'de
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