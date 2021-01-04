İstanbul’un fatihi Ekuban

Bu sezon ilk kez bir İstanbul takımını mağlup eden Fırtına, taraftarını güldürdüNwakaeme'nin iyi oynamadığı, Ekuban'ın ise sakatlığı nedeniyle forma giyemediği maçlardaKaragümrük mücadelesinde bir kez daha ortaya çıktı.ezici bir oyun ortaya koyamasa da bu iki oyuncusunun hücum organizasyonlarını şekillendirmesi ile daha çok pozisyona giren Trabzonspor'da stoperise bu maç özelinde hissedilmedi.yarının başlangıcından 75. dakikaya kadar gol için bastıran Karagümrük'ü uzaklaştırmada sıkıntı yaşayan Trabzonspor, bu anlarda rakibinin attığı beraberlik golüne de engel olamadı. Yenilen golün ardından kısmen toparlanan Trabzonspor,öne geçmeyi başardı.dakika sonunda istediğini almayı başaran Trabzon,sinyallerini de verdi.TRABZONSPOR'UN yıldız futbolcusu Caleb Ekuban, İsanbul takımlarına karşı performansıyla alkış topluyor. F.Bahçe'ye 6 maçta 1 gol, 4 asist kaydeden Ganalı, G.Saray'a 4 karşılaşmada 1 gol, Başakşehir'e 2 mücadelede 1 gol, Beşiktaş'a 4 maçta 1 asist, Karagümrük'e 1 maçta 1 gol attı. Bir tekTrabzonspor'da dün galibiyetin mimarı olan, performansıyla takdir toplayan Caleb Ekuban, "Şükürler olsun ki gol attım. Galibiyeti getiren golü attığım için çok mutluyum. Gol sevincim sadece takım arkadaşlarımı eğlendirebilmek için yaptığım bir hareketti. Enerjimin nedeni takım arkadaşlarım. Topu kaybettiğimde arkadaşlarım benim için mücadele ediyor" diye konuştu.