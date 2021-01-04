Kartallar zirvede uçar

Liderlik için Kayseri'de zorlu bir sınav veren Beşiktaş, maçın başında yakaladığı penaltı fırsatından yararlanamadı. Golü bulsa farklı senaryolar olabilirdi ancak maçın seyri penaltıyla birlikte değişti. Kayserispor da mücadele içerisinde özellikle Campanharo ile net fırsatlar yakaladı. İkinci devre beklediği golü bir türlü bulamayanİkinci kez kazanılan penaltıyı gole çeviren N'Koudou takımını rahatlatırken, Hasic de mücadelenin sonucunu tayin etmiş oldu. 89 dakika gol bulamayan Beşiktaş, hanesine 3 puanı zor da olsa yazdırdı. 2020'de istatistiklerde zirveye çıkan Sergen Yalçın, uzun bir aradan sonraMaçın62. dakikasında oyuna girmesiyle mücadelenin kaderini değiştiren Ajdin Hasic, büyük mutluluk yaşadığını söyledi. Boşnak oyuncu, her zaman takım için oynadığını ve performansını daha da yükseltmek istediğini belirtirken şöyle konuştu: "İnanılmaz mutluyum, duygularımı anlatamıyorum. Lideriz ve lider olmaktan dolayı da çok memnunuz. Daha önce de idmanlarda %100'ümü vermem ve şansımı beklemem gerekiyor demiştim. Bugün bu şans geldi ve gol attım. Neler diyeceğimi bilmiyorum, çok mutluyum. Bu golü aileme ve Beşiktaş taraftarına armağan ediyorum. Liderlik bizi o kadar mutlu etti ki ne diyeceğimi bilemiyorum, konuşamıyorum."Ajdin Hasic, Süper Lig tarihinde Beşiktaş formasıyla gol atan ilk 2000 sonrası doğumlu oyuncu oldu.Beşiktaş, Ekim-Kasım 2009 arasındaki beş maçlık seriden bu yana ilk kez üst üste dört Süper Lig maçını gol yemeden kazandı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın sezon başında kaleyi emanet ettiği 20 yaşındaki Ersin Destanoğlu, 9 maçta rakiplerine geçit vermeyip Kartal'ın liderliğinde önemli rol oynadı. Bu arada Yalçın, Samet Aybaba karşısında 6. maçında 5. galibiyetini aldı. Bir maç ise berabere bitti.Attıkları golleri Başkan Çebi'ye armağan eden Beşiktaşlı oyuncular, 90+6'da kurtardığı frikikte kaleci Ersin'i de kutladı.Kayserispor kalecisi Doğan Alemdar, maçın başındaki penaltı öncesinde topu eline alıp kimseye bırakmadı. Topu son ana kadar tutan Doğan'ın şans denemesi, penaltıyı kurtarmasıyla sonuçlandı. Son dakikadaki penaltıda ise durum farklı oldu. N'Koudou, genç kalecinin tavrını gördüğü için topu hiç bırakmadı ve istemesine rağmen Doğan'a vermeden beyaz noktaya koydu.N'Koudou, bireysel performansın değil de takımın yardımlaşmasının önemli olduğunu söyleyip Ersin'e övgüler yağdırdı.Beyaz noktadan 6. golünü atan Beşiktaş, bu sezon Süper Lig'de G.Saray ile birlikte penaltıdan en fazla gol bulan takım oldu.Beşiktaş lehine iki penaltı kararı çıktı. 10. dakikada Miguel Lopes'in müdahalesiyle N'Koudou yerde kaldı. Penaltıyı çalan hakem Aydınus, VAR'a giderek pozisyonu inceleyip beyaz noktayı bir kez daha gösterdi. 89'da ise yine Lopes, N'Sakala'yı düşürdü. İkinci defa penaltıyı veren Fırat Aydınus, VAR hakemi Cüneyt Çakır'dan teyit aldı ve kararının arkasında durdu.