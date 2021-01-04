Kayserispor Teknik Direktör Samet Aybaba ile yollarını ayırdı

Süper Lig ekibi Hes Kablo Kayserispor, teknik direktör Samet Aybaba ile Beşiktaş Mağlubiyetinin ardından yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada Aybaba ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı belirtildi.

Hes Kablo Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, teknik direktör Samet Aybaba ile yaptıkları toplantıda karşılıklı olarak yolları ayırma kararı aldıklarını söyledi. Samet Aybaba'nın Kayserispor camiasının ağabeyi olduğunu belirten Mustafa Tokgöz; "Samet Aybaba, kulübümüzde görev yapan hocalar arasında bizim için en değerli, saygı duyulan hocadır. Hocamızla görüştük ve anlayış çerçevesi içerisinde ayrılma kararı aldık. Hocamıza bundan sonraki süreçte başarılar diliyorum. Yolu açık olsun. Kayserispor olarak kısa zamanda takımımızı daha ileriye taşıyacak hocayla anlaşıp, takımın başına geçireceğiz" diye konuştu.