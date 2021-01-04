Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kayserispor Teknik Direktör Samet Aybaba ile yollarını ayırdı

Kayserispor Teknik Direktör ile yollarını ayırdı

ekibi Hes Kablo Kayserispor, teknik direktör ile Beşiktaş Mağlubiyetinin ardından yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada Aybaba ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı açıklandı.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Giriş Tarihi: 4.1.2021 17:53 ABONE OL
Kayserispor Teknik Direktör Samet Aybaba ile yollarını ayırdı

Süper Lig ekibi Hes Kablo Kayserispor, teknik direktör Samet Aybaba ile Beşiktaş Mağlubiyetinin ardından yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada Aybaba ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı belirtildi.

Hes Kablo Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, teknik direktör Samet Aybaba ile yaptıkları toplantıda karşılıklı olarak yolları ayırma kararı aldıklarını söyledi. Samet Aybaba'nın Kayserispor camiasının ağabeyi olduğunu belirten Mustafa Tokgöz; "Samet Aybaba, kulübümüzde görev yapan hocalar arasında bizim için en değerli, saygı duyulan hocadır. Hocamızla görüştük ve anlayış çerçevesi içerisinde ayrılma kararı aldık. Hocamıza bundan sonraki süreçte başarılar diliyorum. Yolu açık olsun. Kayserispor olarak kısa zamanda takımımızı daha ileriye taşıyacak hocayla anlaşıp, takımın başına geçireceğiz" diye konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son Dakika Haberi: Memur ve emekli maaşı zammı belli oldu! İşte memur ve emeklilerin 2021 zamlı maaşları
SON DAKİKA: Emekli zammı ve memur zammı 2021 belli oldu! Emekli maaşı-memur maaşı artışı ne kadar oldu? Kritik enflasyon verisi açıklandı
Son Dakika: Memur ve emekli maaşı ocak zammı açıklandı! 2021 Emekli maaşı zammı ne kadar oldu?
SON DAKİKA | 2021 Emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL oldu? Ocak SSK, Bağkur, Memur emekli maaşı zammı oranı
Milli Piyango sorgulama 2021 yılbaşı çekilişi sonuçları ve bilet sorgulama ekranı: Milli Piyango sonuçları sıralı tam liste yayınlandı!
SON DAKİKA HABERLER | Gülsüm Doğan'ın cesedi ormanda bu halde bulundu
PKK'da son dakika skandalı! Derede yıkanan kadınlara tecavüz
İşte Murat Gezer’in yeni aşkı!
Son dakika haberi: MasterChef şampiyonu kim oldu? 2020 MasterChef'i kim kazandı? Düello sonuçları...
Bu haftanın BİM 5-6 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu yayında! BİM aktüel ürünlerde dev indirim başlıyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Kayserispor Teknik Direktör Samet Aybaba ile yollarını ayırdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA