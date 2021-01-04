Liderlikle övünmem

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Çok savunma yapan ve arkada bekleyen bir takımı açmak kolay olmuyor. Sağlam durduğumuz müddetçe,rakibe kontratak vermedikçe gol yapabilirdik.Oyuncularım sağlam durdular." dedi. Futbolcuların, Başkan Ahmet Nur Çebi için forma açmasına değinen Yalçın, "Oyuncularımız bir hediye vermek istedilerkazanarak. Bu birlik beraberliğin simgesi" diye konuştu. Tecrübeli hoca, takımdaki başarının adalet duygusundan geldiğinin altını çizerken şunları söyledi: "Birbirleri için mücadele eden bir takımım var. As, yedek ayrımı yok. O gün kimdoğru oyuncuysa onu kullanmayaçalışıyoruz, adaletli davranıyoruz, oyuncularımızda bunun farkında. Beşiktaş'ta lider olmanın çok önem taşıdığını düşünmüyorum, uzun zamandan beri bu pozisyonda olmadığımız için. Maç kazanmak çok daha önemli. Beşiktaş'ın liderolmasıyla övünecek durumda değiliz.Beşiktaş her zaman, her kulvardaşampiyonluğa oynar."
ÇOK ÇALIŞTIK VEKARŞILIĞINI ALDIK
37 yaşına gelmesine rağmen performansıyla gençlere taş çıkartan Atiba Hutchinson, yayıncı kuruluşun röportajını üzerinde Kovid-19 tedavisi süren Başkan Ahmet Nur Çebi'nin adı olan forma ile çıkıp şunları söyledi: "Lider olmak güzel ama unutmamamız gereken şey sezonun uzun olduğu. Bu şekilde 3 puan kazanmaya devam edersek ligin tepesinde olmayı sürdürürüz. Bu yüksek standardımızı devam ettirmek istiyoruz."
KAYSERİ'DE KAFALAR KARIŞTI
Hakem kararlarıKayserispor cephesindefarklı yorumlara neden oldu.Teknik direktör Samet Aybaba,hakem yönetimine tepki göstererek,"Türkiye'nin iki tane en iyi hakemininpozisyonları nasıl değerlendirdiklerinebakmak lazım. Oyun içindeki davranışlarabakmak lazım" derken, basın sözcüsüMustafa Tokgöz, "Beşiktaş'a verilenpenaltı kararları doğru. Hakemin çoktartışılacak bir yanı olmadığınıdüşünüyorum" ifadelerinikullandı.
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Beşiktaş, Kayseri karşısında bu sezon topa en fazla sahip olduğu (%71.7) ve en yüksek pas yüzdesi yakaladığı (%90.5) lig maçını oynadı.