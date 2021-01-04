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Liderlikle övünmem

Koltuğun yeni sahibi maçtan sonra önemli mesajlar verdi:

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Giriş Tarihi: 4.1.2021 ABONE OL
Liderlikle övünmem
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Çok savunma yapan ve arkada bekleyen bir takımı açmak kolay olmuyor. Sağlam durduğumuz müddetçe, rakibe kontratak vermedikçe gol yapabilirdik. Oyuncularım sağlam durdular." dedi. Futbolcuların, Başkan Ahmet Nur Çebi için forma açmasına değinen Yalçın, "Oyuncularımız bir hediye vermek istediler kazanarak. Bu birlik beraberliğin simgesi" diye konuştu. Tecrübeli hoca, takımdaki başarının adalet duygusundan geldiğinin altını çizerken şunları söyledi: "Birbirleri için mücadele eden bir takımım var. As, yedek ayrımı yok. O gün kim doğru oyuncuysa onu kullanmaya çalışıyoruz, adaletli davranıyoruz, oyuncularımız da bunun farkında. Beşiktaş'ta lider olmanın çok önem taşıdığını düşünmüyorum, uzun zamandan beri bu pozisyonda olmadığımız için. Maç kazanmak çok daha önemli. Beşiktaş'ın lider olmasıyla övünecek durumda değiliz. Beşiktaş her zaman, her kulvarda şampiyonluğa oynar."

ÇOK ÇALIŞTIK VE KARŞILIĞINI ALDIK
37 yaşına gelmesine rağmen performansıyla gençlere taş çıkartan Atiba Hutchinson, yayıncı kuruluşun röportajını üzerinde Kovid-19 tedavisi süren Başkan Ahmet Nur Çebi'nin adı olan forma ile çıkıp şunları söyledi: "Lider olmak güzel ama unutmamamız gereken şey sezonun uzun olduğu. Bu şekilde 3 puan kazanmaya devam edersek ligin tepesinde olmayı sürdürürüz. Bu yüksek standardımızı devam ettirmek istiyoruz."

KAYSERİ'DE KAFALAR KARIŞTI
Hakem kararları Kayserispor cephesinde farklı yorumlara neden oldu. Teknik direktör Samet Aybaba, hakem yönetimine tepki göstererek, "Türkiye'nin iki tane en iyi hakeminin pozisyonları nasıl değerlendirdiklerine bakmak lazım. Oyun içindeki davranışlara bakmak lazım" derken, basın sözcüsü Mustafa Tokgöz, "Beşiktaş'a verilen penaltı kararları doğru. Hakemin çok tartışılacak bir yanı olmadığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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Beşiktaş, Kayseri karşısında bu sezon topa en fazla sahip olduğu (%71.7) ve en yüksek pas yüzdesi yakaladığı (%90.5) lig maçını oynadı.

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Liderlikle övünmem
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