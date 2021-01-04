Locada olay

Son dakikada gelen penaltı sonrasında tribün karışırken, mücadelenin ardından da protokolde olaylar yaşandı. Beşiktaş'ın bulunduğu bölüme bazı kişiler girmek istedi. Güvenlik ve polisle tartışan bu kişilerin, güç kullandığı ögrenildi. Siyahbeyazlı kulüp ise konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Yönetim kurulu üyelerimize, karşılaşmayı takip ettikleri locada saldırıda bulunan kişileri şiddetle kınıyoruz. Saldırıyı gerçekleştirenlerin ne Kayseri şehrimizi ne de Kayserispor camiasını temsil etmediklerini biliyor, futbolun güzelliğine gölge düşüren bu tür olayların bir daha asla yaşanmamasını tememni ediyoruz. Saldırıdan en az bizim kadar üzüntü duyduğuna yürekten inandığımız Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Başkanımız Ahmet Nur Çebi'yi arayarak üzüntülerini ifade etmiştir. Kulübümüz, bu kişiler hakkında hukuki süreç başlatacak ve sürecin sonuna kadar takipçisi olacaktır."



MENSAH 2. KEZ KARAVANA

10. dakikada Kayseri ceza sahasında Larin yerde kalırken penaltı kararı çıktı. VAR incelemesi sonrasında beyaz nokta kararı yinelenirken topun başına geçen eski Kayserisporlu Mensah topu kaleci Doğan Alemdar'a nişanladı. Ganalı orta saha, Yeni Malatyaspor maçının ardından Kayserispor karşısında da penaltı vuruşundan yararlanamadı.



BUNU HAK ETMİYORUZ

Kayserispor kalesini koruyan 18 yaşındaki Doğan Alemdar dün Mensah'ın penaltısını kurtarırken maçtan sonra şunları söyledi: "Direndik ama 90'da gol yiyip kaybetmek kötü. İyi oynadık ama sonuç kötü. Kayseri'nin hak ettiği yer burası değil."



ABOUBAKAR DÖNÜYOR

Annesinin vefatı nedeniyle ülkesi Kamerun'a giden Vincent Aboubakar bugün İstanbul'a dönüyor. 28 yaşındaki futbolcuyla bir görüşme yapacak olan teknik direktör Sergen Yalçın, çarşamba günkü Çaykur Rizespor maçında oynatıp oynatmama kararını son iki idmana göre netleştirecek.