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haberi: Başakşehir 'yi transfer etmek istiyor! Galatasaray'dan hamlesi...

haberi... Geçen sezonun şampiyonu Başakşehir ile Galatasaray arasında takas iddiası! Galatasaray'da beklentileri karşılamayan Diagne'ye Başakşehir'in talip olduğu sarı kırmızılıların da bu aşamada ismini istediği iddia edildi. A Spor ekranlarında konuşan Fotomaç Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, Falcao'nun futbol hayatının tehlikede olabileceğini de ifade etti. İşte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 4.1.2021 15:37 Son Güncelleme: 4.1.2021 15:56 ABONE OL
Son dakika haberi: Başakşehir Mbaye Diagne'yi transfer etmek istiyor! Galatasaray'dan İrfan Can Kahveci hamlesi...

Son dakika haberi: A Spor canlı yayınına katılan Zeki Uzundurukan, Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Falcao'nun futbolu bırakma düşüncesi olduğunu açıkladı. Oyuncunun doktorunun Falcao'nun futbolu bırakmasını istediği ifade edildi. Öte yandan Galatasaray için İrfan Can Kahveci ismi de ön plana çıktı. İrfan Can Kahveci, Oğulcan Çağlayan ve Taylan Antalyalı üçlüsünün çok iyi arkadaş olduğu da biliniyor.

SON DAKİKA HABERİ: DİAGNE - İRFAN CAN TAKASI OLACAK MI?

A Spor canlı yayınında açıklamalarda bulunan Zeki Uzundurukan, Başakşehir'in Galatasaray'dan Diagne'yi transfer etmek istediğini açıkladı. Kasımpaşa'dan yüksek bir bonservis bedeliyle transfer edilen Mbaye Diagne, Galatasaray'da bir türlü istenilen performansı sergileyemedi. Demba Ba ve Crivelli'nin form düşüklüğüne karşı Başakşehir kadrosuna bir santrafor katmak istiyor. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Son dakika: Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao futbolu bırakıyor mu? Zeki Uzundurukan canlı yayında açıkladı

DİAGNE - İRFAN CAN TAKASI OLACAK MI?

Sezon başında Başakşehir, Diagne'yi istemişti. Devre arasında Başakşehir'in yeniden Mbaye Diagne'yi istediği Galatasaray'ın da takas olarak İrfan Can Kahveci'yi istediği ifade edildi.

AHMED MUSA İDDİASI!

Zeki Uzundurukan ayrıca Ahmed Musa'nın Ocak ayında Galatasaray'ın transfer listesinde olduğunu belirtti.

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Son dakika haberi: Başakşehir Mbaye Diagne'yi transfer etmek istiyor! Galatasaray'dan İrfan Can Kahveci hamlesi...
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