Son dakika haberi: Erol Bulut'tan maç sonrası flaş sözler: Asla bahane aramam

Sürekli çalıştıklarını ve çalışmaya devam edeceklerini anlatan Bulut, şöyle devam etti:

"Herkes hata yapabiliyor, biz de yapıyoruz ama hataları her zaman minimuma getirmemiz gerekiyor. Ondan sonra her şey daha iyi olacak. Yoğun maç programında sakatlıklar olacak, sakatlanan arkadaşlarımız oluyor. Antrenmanda da gerçekleşebiliyor, önümüzdeki haftalarda da olacak. Biz zaten antrenmanlarımızı ona yönelik yapıyoruz. Bugün de sakat oynayan oyuncularımız oldu. 1-2 gün antrenmana çıkan oyuncularımız 90 dakika maç oynadı. Sadık bugün çok iyi bir oyun sergiledi. Rakip karşısında hemen hemen hiçbir hata yapmadı. 25 futbolcumuz var ve hepsini en iyi şekilde kullanamaya çalışıyoruz."

"ASLA BAHANE ARAMAM"

"İlk 11'i kurmakta biraz zorlandık. Ama üzerine çalıştık. Arayı iyi değerlendirmeye çalıştık. Futbolcularımızı tek tek tebrik ediyorum. Rakibimize hiç şans vermedik. Sadık bugün müthiş oynadı. Bir antrenmanla sahaya çıkan Gustavo, Ozan müthişlerdi. 15. hafta 29 puan! Tabi daha fazlasını isterdik. İstenmeyen nedenlerden dolayı olmadı. Oraya girmek istemiyorum. Biz de kendimize bakmak zorundayız. En çok engellenen şutu olan takımız. Oyuncularımızın daha iyi tercihler yapmaları lazım."

"Biz yeni kurulan bir takımız. 18 yeni transfer var. Aralıklarla gelen oyuncular var. Bahane değil ama gerçek. Ben asla bahane aramam. Çalışmaya devam edeceğiz.

TFF'nin açıkladığı limitlere bakıldığında az bir hareket alanlarının bulunduğunu da aktaran Bulut, takımlarından memnun olduklarını da vurguladı.