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Son dakika haberi: 'tan maç sonrası flaş sözler: Asla bahane aramam

Son dakika haberi: 16. haftanın kapanış maçında Kasımpaşa'yı deplasmanda 3-0 yenen ligde 4. sıraya yükseldi. Maç sonrası açıklamalarda bulunan Fenerbahçe'de teknik direktör , kendileri için çok önemli bir maçı kazandıklarını söyleyerek, "Biz yeni kurulan bir takımız. 18 yeni transfer var. Aralıklarla gelen oyuncular var. Bahane değil ama gerçek. Ben asla bahane aramam. Çalışmaya devam edeceğiz." açıklamasını yaptı.

AA
Giriş Tarihi: 4.1.2021 22:14 Son Güncelleme: 4.1.2021 22:26 ABONE OL
Son dakika haberi: Erol Bulut'tan maç sonrası flaş sözler: Asla bahane aramam

Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-0 yenen Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, kendileri için çok önemli bir maçı kazandıklarını söyledi.

EROL BULUT'UN MAÇ SONRASI YAPTIĞI AÇIKLAMALAR

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Bulut, rakiplerinin puan kazandığı haftada karşılaşmanın kendileri için öneminin de arttığını belirtti.

Medipol Başakşehir galibiyetinin ardından alınan 3 puanın daha da önemli olduğunu dile getiren Bulut, "Futbolcularımı tebrik ediyorum, iyi bir performans gösterdiler. İyi oynadılar, sakatlıktan ve hastalıktan çıkan oyuncularımız vardı, hepsi çok iyi oynadılar. Biz sezon başından beri hem kenar ortalar hem dikine paslar olsun çalışıyoruz. Defans arkası pasları ve varyasyonları çalışıyoruz. Bazı maçlarda istediğimiz olmuyor. Doğru tercihleri kullandığımız zaman istediğimiz sonuç geliyor. Engellenen şutu en çok olan takımlardan biriyiz. Ortalama 48 şut atıyoruz, tercihlerimizi daha iyi kullanabilsek en azından yüzde 15'ini daha doğru kullanmış olsak şu an en az 5-6 puan daha fazlamız olacaktı." diye konuştu.

Sürekli çalıştıklarını ve çalışmaya devam edeceklerini anlatan Bulut, şöyle devam etti:

"Herkes hata yapabiliyor, biz de yapıyoruz ama hataları her zaman minimuma getirmemiz gerekiyor. Ondan sonra her şey daha iyi olacak. Yoğun maç programında sakatlıklar olacak, sakatlanan arkadaşlarımız oluyor. Antrenmanda da gerçekleşebiliyor, önümüzdeki haftalarda da olacak. Biz zaten antrenmanlarımızı ona yönelik yapıyoruz. Bugün de sakat oynayan oyuncularımız oldu. 1-2 gün antrenmana çıkan oyuncularımız 90 dakika maç oynadı. Sadık bugün çok iyi bir oyun sergiledi. Rakip karşısında hemen hemen hiçbir hata yapmadı. 25 futbolcumuz var ve hepsini en iyi şekilde kullanamaya çalışıyoruz."

"ASLA BAHANE ARAMAM"

"İlk 11'i kurmakta biraz zorlandık. Ama üzerine çalıştık. Arayı iyi değerlendirmeye çalıştık. Futbolcularımızı tek tek tebrik ediyorum. Rakibimize hiç şans vermedik. Sadık bugün müthiş oynadı. Bir antrenmanla sahaya çıkan Gustavo, Ozan müthişlerdi. 15. hafta 29 puan! Tabi daha fazlasını isterdik. İstenmeyen nedenlerden dolayı olmadı. Oraya girmek istemiyorum. Biz de kendimize bakmak zorundayız. En çok engellenen şutu olan takımız. Oyuncularımızın daha iyi tercihler yapmaları lazım."

"Biz yeni kurulan bir takımız. 18 yeni transfer var. Aralıklarla gelen oyuncular var. Bahane değil ama gerçek. Ben asla bahane aramam. Çalışmaya devam edeceğiz.

TFF'nin açıkladığı limitlere bakıldığında az bir hareket alanlarının bulunduğunu da aktaran Bulut, takımlarından memnun olduklarını da vurguladı.

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Son dakika haberi: Erol Bulut'tan maç sonrası flaş sözler: Asla bahane aramam
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