Son dakika haberi: Fenerbahçe'de gözde isimler için takas teklifi! İrfan Can Kahveci ve Bakasetas...

Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut, eski öğrencileri Bakasetas ve Caulker'i transfer etmek istiyor. Serdar Aziz'in çok sık kart görmesi ve Lemos'un formsuzluğu nedeniyle Caulker'a kanca atan Fenerbahçe, bu transferler için takas formülünü devreye sokacak. Buna göre kadro dışı kalan bazı isimler, transfer edilip beklentiyi karşılamayan futbolcular düşünülecek. İşte son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...
Sezon başında lige iddialı bir kadroyla giren Fenerbahçe, ara transfer döneminde yine hareketli saatler yaşayacak. Teknik direktör Erol Bulut, takımdaki eksik bölgeleri belirlerken gündemde olan isimlerle ilgili rota da belirlendi.
Sezonun şimdiye kadarki bölümünde bireysel hatalardan birçok gol yiyen sarı-lacivertli takımda genç teknik adam, yeni bir stoper ve diğer bölgelere takviye için sportif direktör Emre Belözoğlu ile görüş birliğine vardı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin yurt içinden gözdeleri Visca, İrfan Can, Bakasetas ve Caulker için uygulayacağı strateji belli oldu..
4 oyuncu için kulüplerine para+takas teklifi yapılacağı belirlendi. Takas için önerilecekler arasında Deniz Türüç, Nabil Dirar, Kemal Ademi, Sinan Gümüş ve Lemos gibi oyuncuların isimleri geçiyor.
Yönetimin takasın yanı sıra bir miktar para vermeye de hazır olduğu ifade edildi. Bu hafta içinde Başakşehir ve Alanyaspor ile temas kurularak, resmi tekliflerin iletilmesi bekleniyor.
Kaynak: Fotomaç
Ocak ayı transfer döneminin açılmasına 1 gün kala tüm kulüpler Gençlerbirliği'nden Berat Özdemir'in peşinde.
Trabzonspor'un ardından G.Saray, F.Bahçe ve Başakşehir de 22 yaşındaki defansif orta sahanın talipleri arasına girdi.
G.Birliği'nden alınan bilgiye göre, henüz hiçbir kulüple resmi veya prensip anlaşması yapılmadı.
4 kulüp de Berat'ın durumu için nabız yoklarken, Başkent ekibi 3 milyon Euro'luk bonservis talep ettiklerini tüm kulüplere iletti.
Ancak henüz bir anlaşma çıkmadı. Fenerbahçe cephesinde de bekleyiş hakim. Sarı-lacivertlilerin bir satış yapması halinde orta alan transferine sıcak baktığı kaydedildi.
Stoper ve kanat transferleri konusunda çalışmalarını sürdüren Kanarya, yapılacak satışa göre santrfor ve orta alan için de girişim yapabilecek.
Satılacak oyuncunun mevkisine göre de strateji değişebilecek. Öte yandan Berat, dün takımının Rizespor maçı kadrosuna alınmadı. Sebebinin ise transfer görüşmeleri olduğu iddia edildi. (Sabah - Volkan Demir)