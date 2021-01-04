Son dakika haberi: Fenerbahçe'de gözde isimler için takas teklifi! İrfan Can Kahveci ve Bakasetas...

Sezon başında lige iddialı bir kadroyla giren Fenerbahçe, ara transfer döneminde yine hareketli saatler yaşayacak. Teknik direktör Erol Bulut, takımdaki eksik bölgeleri belirlerken gündemde olan isimlerle ilgili rota da belirlendi.

Sezonun şimdiye kadarki bölümünde bireysel hatalardan birçok gol yiyen sarı-lacivertli takımda genç teknik adam, yeni bir stoper ve diğer bölgelere takviye için sportif direktör Emre Belözoğlu ile görüş birliğine vardı.