Son dakika haberi: TFF harcama limitlerini açıkladı! İşte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş harcama limitleri...

Az önce gelen son dakika haberine göre TFF, devre arası transfer dönemi için harcama limitlerini açıkladı. Son dakika bilgisine göre TFF'nin açıkladığı harcama limitlerine göre en fazla limite sahip takım Galatasaray olurken en az limite sahip takım Kayserispor oldu.
TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Futbolda ara transfer dönemi bu geceden sonra başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu daha önce transfer döneminin 5 Ocak'ta başlayacağını ve 1 Şubat 2021'de sona ereceğini açıklamıştı.
SON DAKİKA HABERİ: HARCAMA LİMİTLERİ AÇIKLADI! İŞTE DÖRT BÜYÜKLERİN HARCAMA LİMİTLERİ...
Kulüp Lisans Kurulu, 2020-2021 Sezonu Süper Lig takım harcama limitlerini açıkladı. Buna göre Trabzonspor'un harcama limiti 178.67.204, Beşiktaş'ın limiti 294.195.196, Galatasaray'ın harcama limiti 434.336.996, Fenerbahçe'nin harcama limitleri 356.433.995 oldu.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 279.588.816
TRABZONSPOR A.Ş. 205.479.935
BEŞİKTAŞ A.Ş. 338.324.475
GALATASARAY A.Ş. 499.487.545
FENERBAHÇE A.Ş. 409.898.854
|
Takım Harcama
|
% 15 Sapma
|
Takımlar
|
Limiti TL
|
Dahil Tutar TL
|
1.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|
243.120.710
|
279.588.816
|
2.TRABZONSPOR A.Ş.
|
178.678.204
|
205.479.935
|
3.BEŞİKTAŞ A.Ş.
|
294.195.196
|
338.324.475
|
4.DEMİR GRUP SİVASSPOR
|
198.222.737
|
227.956.148
|
5.AYTEMİZ ALANYASPOR
|
97.799.097
|
112.468.961
|
6.GALATASARAY A.Ş.
|
434.336.995
|
499.487.545
|
7.FENERBAHÇE A.Ş.
|
356.433.786
|
409.898.854
|
8.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
|
136.137.671
|
156.558.322
|
9.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
|
101.713.928
|
116.971.017
|
10.KASIMPAŞA A.Ş.
|
125.868.114
|
144.748.331
|
11.GÖZTEPE A.Ş.
|
79.831.274
|
91.805.965
|
12.GENÇLERBİRLİĞİ
|
64.299.471
|
73.944.392
|
13.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|
94.241.155
|
108.377.328
|
14.YUKATEL DENİZLİSPOR
|
94.243.985
|
108.380.583
|
15.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|
152.137.575
|
174.958.211
|
16.BTC TURK YENİ MALATYASPOR
|
92.275.743
|
106.117.104
|
17.HES KABLO KAYSERİSPOR
|
60.427.441
|
69.491.557
|
18.MKE ANKARAGÜCÜ
|
83.311.853
|
95.808.631
|
19.HATAYSPOR
|
92.148.829
|
105.971.153
|
20.B.B.ERZURUMSPOR
|
92.148.829
|
105.971.153
|
21.FATİH KARAGÜMRÜK
|
92.148.829
|
105.971.153
İŞTE TFF'NİN RESMİ İNTERNET SİTESİNDEN YAPTIĞI AÇIKLAMA
Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatının EK XII F Maddesinde belirtildiği üzere;
T sezonunda Süper Lig'de yer almamış kulüplerin profesyonel futbol takımı harcama limitleri T sezonunu Süper Lig'i 7-15 sıralarında tamamlamış kulüpler için T+1 sezonu için onaylanan Takım Harcama Limitlerinin (harcama tutarı en yüksek ve en düşük takım dahil edilmeyerek) ortalaması alınacaktır.
Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatının EK XII G Maddesinde belirtildiği üzere;
Kulüpler için belirlenen takım harcama limitleri belirtilen gerekçelerle ve usullerle, 15 Aralık tarihine kadar yapılacak başvurular ve her iki transfer ve tescil döneminin son günü en geç saat 18:00'e kadar yapılacak başvurular üzerine Kulüp Lisans Kurulu tarafından artırılabilir.Süper Lig'de ara transfer harcama limiti belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...