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haberi: TFF harcama limitlerini açıkladı! İşte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş harcama limitleri...

Merakla beklenen harcama limitleri az önce açıklandı! bilgisine göre en fazla olan takım 499.487.545 ile Galatasaray olurken, Fenerbahçe'nin harcama limiti 409.898.854, Trabzonspor'un harcama limiti 205.479.935, Beşiktaş'ın harcama limiti 338.324.475 oldu. İşte TFF'nin açıkladığı harcama limitleri!

Giriş Tarihi: 4.1.2021 16:38 Son Güncelleme: 4.1.2021 16:55 ABONE OL
Son dakika haberi: TFF harcama limitlerini açıkladı! İşte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş harcama limitleri...

Az önce gelen son dakika haberine göre TFF, devre arası transfer dönemi için harcama limitlerini açıkladı. Son dakika bilgisine göre TFF'nin açıkladığı harcama limitlerine göre en fazla limite sahip takım Galatasaray olurken en az limite sahip takım Kayserispor oldu.

TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Futbolda ara transfer dönemi bu geceden sonra başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu daha önce transfer döneminin 5 Ocak'ta başlayacağını ve 1 Şubat 2021'de sona ereceğini açıklamıştı.

SON DAKİKA HABERİ: HARCAMA LİMİTLERİ AÇIKLADI! İŞTE DÖRT BÜYÜKLERİN HARCAMA LİMİTLERİ...

Kulüp Lisans Kurulu, 2020-2021 Sezonu Süper Lig takım harcama limitlerini açıkladı. Buna göre Trabzonspor'un harcama limiti 178.67.204, Beşiktaş'ın limiti 294.195.196, Galatasaray'ın harcama limiti 434.336.996, Fenerbahçe'nin harcama limitleri 356.433.995 oldu.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 279.588.816

TRABZONSPOR A.Ş. 205.479.935

BEŞİKTAŞ A.Ş. 338.324.475

GALATASARAY A.Ş. 499.487.545

FENERBAHÇE A.Ş. 409.898.854

Takım Harcama

% 15 Sapma

Takımlar

Limiti TL

Dahil Tutar TL

1.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

243.120.710

279.588.816

2.TRABZONSPOR A.Ş.

178.678.204

205.479.935

3.BEŞİKTAŞ A.Ş.

294.195.196

338.324.475

4.DEMİR GRUP SİVASSPOR

198.222.737

227.956.148

5.AYTEMİZ ALANYASPOR

97.799.097

112.468.961

6.GALATASARAY A.Ş.

434.336.995

499.487.545

7.FENERBAHÇE A.Ş.

356.433.786

409.898.854

8.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.

136.137.671

156.558.322

9.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR

101.713.928

116.971.017

10.KASIMPAŞA A.Ş.

125.868.114

144.748.331

11.GÖZTEPE A.Ş.

79.831.274

91.805.965

12.GENÇLERBİRLİĞİ

64.299.471

73.944.392

13.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR

94.241.155

108.377.328

14.YUKATEL DENİZLİSPOR

94.243.985

108.380.583

15.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

152.137.575

174.958.211

16.BTC TURK YENİ MALATYASPOR

92.275.743

106.117.104

17.HES KABLO KAYSERİSPOR

60.427.441

69.491.557

18.MKE ANKARAGÜCÜ

83.311.853

95.808.631

19.HATAYSPOR

92.148.829

105.971.153

20.B.B.ERZURUMSPOR

92.148.829

105.971.153

21.FATİH KARAGÜMRÜK

92.148.829

105.971.153

İŞTE TFF'NİN RESMİ İNTERNET SİTESİNDEN YAPTIĞI AÇIKLAMA

Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatının EK XII F Maddesinde belirtildiği üzere;

T sezonunda Süper Lig'de yer almamış kulüplerin profesyonel futbol takımı harcama limitleri T sezonunu Süper Lig'i 7-15 sıralarında tamamlamış kulüpler için T+1 sezonu için onaylanan Takım Harcama Limitlerinin (harcama tutarı en yüksek ve en düşük takım dahil edilmeyerek) ortalaması alınacaktır.

Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatının EK XII G Maddesinde belirtildiği üzere;

Kulüpler için belirlenen takım harcama limitleri belirtilen gerekçelerle ve usullerle, 15 Aralık tarihine kadar yapılacak başvurular ve her iki transfer ve tescil döneminin son günü en geç saat 18:00'e kadar yapılacak başvurular üzerine Kulüp Lisans Kurulu tarafından artırılabilir.

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Son dakika haberi: TFF harcama limitlerini açıkladı! İşte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş harcama limitleri...
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