Son dakika haberi: TFF harcama limitlerini açıkladı! İşte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş harcama limitleri...

Az önce gelen son dakika haberine göre TFF, devre arası transfer dönemi için harcama limitlerini açıkladı. Son dakika bilgisine göre TFF'nin açıkladığı harcama limitlerine göre en fazla limite sahip takım Galatasaray olurken en az limite sahip takım Kayserispor oldu.

TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Futbolda ara transfer dönemi bu geceden sonra başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu daha önce transfer döneminin 5 Ocak'ta başlayacağını ve 1 Şubat 2021'de sona ereceğini açıklamıştı.

SON DAKİKA HABERİ: HARCAMA LİMİTLERİ AÇIKLADI! İŞTE DÖRT BÜYÜKLERİN HARCAMA LİMİTLERİ...

Kulüp Lisans Kurulu, 2020-2021 Sezonu Süper Lig takım harcama limitlerini açıkladı. Buna göre Trabzonspor'un harcama limiti 178.67.204, Beşiktaş'ın limiti 294.195.196, Galatasaray'ın harcama limiti 434.336.996, Fenerbahçe'nin harcama limitleri 356.433.995 oldu.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 279.588.816

TRABZONSPOR A.Ş. 205.479.935

BEŞİKTAŞ A.Ş. 338.324.475

GALATASARAY A.Ş. 499.487.545

FENERBAHÇE A.Ş. 409.898.854

Takım Harcama % 15 Sapma Takımlar Limiti TL Dahil Tutar TL 1.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 243.120.710 279.588.816 2.TRABZONSPOR A.Ş. 178.678.204 205.479.935 3.BEŞİKTAŞ A.Ş. 294.195.196 338.324.475 4.DEMİR GRUP SİVASSPOR 198.222.737 227.956.148 5.AYTEMİZ ALANYASPOR 97.799.097 112.468.961 6.GALATASARAY A.Ş. 434.336.995 499.487.545 7.FENERBAHÇE A.Ş. 356.433.786 409.898.854 8.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 136.137.671 156.558.322 9.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR 101.713.928 116.971.017 10.KASIMPAŞA A.Ş. 125.868.114 144.748.331 11.GÖZTEPE A.Ş. 79.831.274 91.805.965 12.GENÇLERBİRLİĞİ 64.299.471 73.944.392 13.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 94.241.155 108.377.328 14.YUKATEL DENİZLİSPOR 94.243.985 108.380.583 15.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 152.137.575 174.958.211 16.BTC TURK YENİ MALATYASPOR 92.275.743 106.117.104 17.HES KABLO KAYSERİSPOR 60.427.441 69.491.557 18.MKE ANKARAGÜCÜ 83.311.853 95.808.631 19.HATAYSPOR 92.148.829 105.971.153 20.B.B.ERZURUMSPOR 92.148.829 105.971.153 21.FATİH KARAGÜMRÜK 92.148.829 105.971.153

İŞTE TFF'NİN RESMİ İNTERNET SİTESİNDEN YAPTIĞI AÇIKLAMA

Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatının EK XII F Maddesinde belirtildiği üzere;

T sezonunda Süper Lig'de yer almamış kulüplerin profesyonel futbol takımı harcama limitleri T sezonunu Süper Lig'i 7-15 sıralarında tamamlamış kulüpler için T+1 sezonu için onaylanan Takım Harcama Limitlerinin (harcama tutarı en yüksek ve en düşük takım dahil edilmeyerek) ortalaması alınacaktır.

Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatının EK XII G Maddesinde belirtildiği üzere;

Kulüpler için belirlenen takım harcama limitleri belirtilen gerekçelerle ve usullerle, 15 Aralık tarihine kadar yapılacak başvurular ve her iki transfer ve tescil döneminin son günü en geç saat 18:00'e kadar yapılacak başvurular üzerine Kulüp Lisans Kurulu tarafından artırılabilir.

Süper Lig'de ara transfer harcama limiti belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...