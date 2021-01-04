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'ye 4 saat kala büyük şok!

Son dakika haberleri... 'in 15. haftasını lider kapatıp 16. haftasında sahasında ile 0-0 berabere kalan Galatasaray, zirveyi 'a kaptırdı. Maçta pozisyon üretmekte oldukça zorlanan Sarı kırmızılı ekipte hücumda ve Radamel Falcao'nun etkisiz kalması sonrası akıllara 'nin yokluğu geldi. Diagne, Antalyaspor'a karşı oynamayacağını maça 4 saat kala öğrendi. İşte yaşananların perde arkası...

MEHMET ÖZCAN
Giriş Tarihi: 4.1.2021 00:45 Son Güncelleme: 4.1.2021 07:23 ABONE OL
Son dakika: Mbaye Diagne'ye 4 saat kala büyük şok!

maçına forvette ile başlayan 'da Falcao yedek kulübesinde, ise tribündeydi. Oğulcan'ın etkisiz kalması ve Falcao'nun yine sakatlanması sonrası Diagne'nin durumu merak uyandırdı.

Son dakika: Mbaye Diagne'ye 4 saat kala büyük şok!

Senegalli golcünün mücadelesinden 4 saat önce kadro dışı kaldığını öğrendiği ortaya çıktı. İşte olayın perde arkası...

Son dakika: Mbaye Diagne'ye 4 saat kala büyük şok!

Birinci derece yakınında koronavirüs tespit edilen geçen hafta tedbir amaçlı Trabzon'a götürülmedi. Karantinada kalması istenen sorunlu yıldız, alışveriş merkezinde gezmeye devam etti.

Son dakika: Mbaye Diagne'ye 4 saat kala büyük şok!

Florya'da kampını kaldıran Fatih Terim, maçı için cumartesi öğlene doğru takımını tesiste topladı. Fiziksel olarak kendisini iyi hisseden Diagne, kadroda olacağını hatta oynayacağını düşünüyordu. Ancak saat 15.00'te açıklanan 21 kişilik maç kadrosunda ismini göremedi ve büyük şok yaşadı.

Son dakika: Mbaye Diagne'ye 4 saat kala büyük şok!

Teknik heyet, takım içi disipline uymayan, Göztepe karşılaşmasında oyundan alındığı için kulübeye tepki koyan Senegalli'ye bir anlamda ceza verdi. Ocak ayında müzmin sakat Falcao'dan kurtulmak isteyen sarı-kırmızılılar, zararına da olsa Diagne'yi satmaya hazır.

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Mbaye Diagne'ye 4 saat kala büyük şok!
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