Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Süper Lig'te 17. haftanın hakemleri açıklandı! Cüneyt Çakır...

Son dakika: 'te 17. haftanın hakemleri açıklandı! Cüneyt Çakır...

Son dakika bilgisine göre 'de 17. haftanın hakemleri açıklandı. Buna göre Konyaspor - Galatasaray maçını Arda Kardeşler, Trabzonspor - Göztepe maçını Cüneyt Çakır, Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçını Ümit Öztürk, Fenerbahçe - Alanyaspor maçını ise Halil Umut Meler yönetecek.

Giriş Tarihi: 4.1.2021 10:46 Son Güncelleme: 4.1.2021 11:45 ABONE OL
Son dakika: Süper Lig'te 17. haftanın hakemleri açıklandı! Cüneyt Çakır...

Son dakika bilgisine göre Süper Lig'de 17. haftanın hakemleri açıklandı. Buna göre Konyaspor - Galatasaray maçını Arda Kardeşler, Trabzonspor - Göztepe maçını Cüneyt Çakır, Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçını Ümit Öztürk, Fenerbahçe - Alanyaspor maçını ise Halil Umut Meler yönetecek.

İŞTE 17. HAFTANIN HAKEMLERİ!

YARIN

16.00 Yeni Malatyaspor - Demir Grup Sivasspor (Yeni Malatya) SARPER BARIŞ SAKA

16.00 Gaziantep FK - MKE Ankaragücü (Kalyon) ALPER ULUSOY

19.00 İttifak Holding Konyaspor - Galatasaray (MEDAŞ Konya Büyükşehir) ARDA KARDEŞLER

6 OCAK ÇARŞAMBA

13.30 Yukatel Denizlispor - Hes Kablo Kayserispor (Denizli Atatürk) ALİ ŞANSALAN

16.00 Gençlerbirliği - Atakaş Hatayspor (Eryaman) YASİN KOL

16.00 Medipol Başakşehir - Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Başakşehir Fatih Terim) YAŞAR KEMAL UĞURLU

16.00 Trabzonspor - Göztepe (Medical Park) CÜNEYT ÇAKIR

19.00 Fraport TAV Antalyaspor - Fatih Karagümrük (Antalya) HÜSEYİN GÖÇEK

19.00 Beşiktaş - Çaykur Rizespor (Vodafone Park) ÜMİT ÖZTÜRK

7 OCAK PERŞEMBE

19.00 Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor (Ülker) HALİL UMUT MELER

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: Memur ve emekli maaşı zammı belli oldu! 2021 Kritik enflasyon verisi sonrası emekli ve memur maaşı artışı ne kadar oldu?
Son Dakika Haberi: Memur ve emekli maaşı zammı belli oldu! İşte memur ve emeklilerin 2021 zamlı maaşları
PKK'da son dakika skandalı! Derede yıkanan kadınlara tecavüz
Son dakika haberi: MasterChef şampiyonu kim oldu? 2020 MasterChef'i kim kazandı? Düello sonuçları...
SON DAKİKA HABERLER | Gülsüm Doğan'ın cesedi ormanda bu halde bulundu
Yeni yılın ilk BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! Bu hafta BİM 5-6 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu tam listesi!
Milli Piyango sorgulama 2021 yılbaşı çekilişi sonuçları ve bilet sorgulama ekranı: Milli Piyango sonuçları sıralı tam liste yayınlandı!
Son Dakika Haberleri: Memur ve emekli maaşı ocak zammı belli oldu! 2021 Emekli maaşı zammı ne kadar oldu?
Son dakika haberi: Emekli Ocak zammı belli oluyor... En düşük ve en yüksek emekli Ocak maaş zammı ne kadar, kaç para olacak?
Son dakika altın fiyatları 3 Ocak gelişmeleri: Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Süper Lig'te 17. haftanın hakemleri açıklandı! Cüneyt Çakır...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA