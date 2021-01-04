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Son dakika: 'de 17. hafta: 3 golle 3 puanın sahibi oldu!

Son dakika haberi: 17. hafta heyecanı bugün oynanan maçlarla sona erdi. evinde, 'u 3-0'lık skorla mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Gollerin tamamı ilk yarıda geldi. Adana Demirspor aldığı 3 puanla toplamda 31 puana yükseldi. Adana Demirspor'un gollerini T. Talha Sunuç, Hasan Kılıç ve Emircan Altıntaş attı. İşte Adana Demirspor - Menemenspor arasında oynanan maçın detayları...

Giriş Tarihi: 4.1.2021 21:14 ABONE OL
Son dakika: TFF 1. Lig'de 17. hafta: Adana Demirspor 3 golle 3 puanın sahibi oldu!

TFF 1'inci Lig 17'nci hafta karşılaşmasında Adana Demirspor, sahasında konuk ettiği Menemenspor'u ilk yarı bulduğu 3 golle yenerek haftayı 3 puanla kapattı.

MAÇIN GOLLERİ VE DETAYLAR

8'inci dakikada Adana Demirspor'da sol kanatta topla buluşan Gökhan'ın ortasına, yükselerek kafa vuran Tayyip meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

30'uncu dakikada Adana Demirspor'da sol kanatta Pa Dibba'nın pasında ceza sahası içerisine giren Hasan, plase vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0.



45'inci dakikada Adana Demirspor'da ceza sahası içerisinde topla buluşan Hasan, pasını Emircan'a gönderdi. Topu kontrol eden Emircan düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-0.

İlk yarı Adana Demirspor'un üstünlüğüyle sona erdi.

50'nci dakikada Adana Demirspor'da sol kanattan Pa Dibba'nın ortasıyla buluşan Mehmet Akyüz, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu auta gönderdi.

66'ncı dakikada Adana Demirspor'da Emircan'ın ara pasıyla buluşan Lanzafame, uzaktan sert bir vuruşla kaleyi yokladı ancak kaleci Selmani, topu kornere gönderdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Adana Demirspor 3 puan'ın sahibi oldu.

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