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son şampiyon 'u tek golle devirdi

'in 17. haftasında , 'a konuk oldu. St. Mary's Stadyumu'nda oynanan zorlu müsabakadan ev sahibi ekip 1-0 üstünlükle ayrıldı. Southampton'a galibiyeti getiren golü 2. dakikada Ings kaydetti. Bu sonucun ardından Liverpool 33 puanda kalırken, ev sahibi ise 29 puana yükseldi.

Giriş Tarihi: 5.1.2021 01:28 ABONE OL
Southampton son şampiyon Liverpool'u tek golle devirdi

İngiltere Premier Lig'in 17. haftası Southampton-Liverpool maçıyla kapandı.

Ev sahibi Southampton maça adeta golle başladı. 2. dakikasında Danny Ings ile öne geçmeyi başaran Southampton ilk yarıyı bu skorla bitirdi.

Karşılaşmanın geri kalan bölümünde Liverpool maça denge getiremedi ve Southamton 1-0'lık skorla 3 puana uzandı.

Southampton, son şampiyonu yenerek puanını 29'a çıkardı. Liverpool ise 17 maç sonunda 33 puanda kaldı. Kırmızılar, bu sezonki ikinci yenilgisini aldı.

Liverpool, 2,5 yıl sonra ilk kez üst üste iki maçta gol atamadı.

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Southampton son şampiyon Liverpool'u tek golle devirdi
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