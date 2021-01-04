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'e Sumudica'dan sonra bir Romanyalı daha!

Son dakika haberi... ekiplerinden 'un yeni hocası belli oldu. mağlubiyeti sonrası ile yollar ayrılmıştı. Kayserispor Başkanı 'nın 53 yaşındaki teknik adam ile anlaştığı ifade edildi. Rumen hocanın çarşamba günü 'ye geleceği ve yeni takımına imza atacağı belirtildi.

İHA
Giriş Tarihi: 4.1.2021 20:28 Son Güncelleme: 4.1.2021 20:31 ABONE OL
Süper Lig'e Sumudica'dan sonra bir Romanyalı daha!

Süper Lig'de 16. haftayı 21. sırada geçen Hes Kablo Kayserispor Rumen Teknik Direktör Dan Petrescu ile anlaşmaya vardı. Sezona Teknik Direktör Bayram Bektaş ile başlayan ve 6 hafta sonra yolları ayırıp Samet Aybaba ile anlaşan Hes Kablo Kayserispor, üçüncü teknik direktörünü Romanya'da buldu.

Hes Kablo Kayserispor Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı, sabah saatlerinde Teknik Direktör Aybaba'nın görevine son verirken, öğleden sonra 53 yaşındaki Rumen hoca ile anlaştı.

Çarşamba günü Kayseri'ye gelecek olan Petrescu, perşembe günü takımın başında olacak. Denizlispor maçına alt yapı hocası ile çıkacak olan sarı kırmızılılar, Yeni Malatyaspor ile sahasında oynayacağı maça Rumen Teknik Direktör Dan Petrescu nezaretinde çıkacak.

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Süper Lig'e Sumudica'dan sonra bir Romanyalı daha!
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