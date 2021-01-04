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'de 17. hafta sonrası oluşan puan durumu

'in 17. haftası bugün oynanan iki maçla tamamlandı. Ligde haftanın kapanış maçlarında Beypiliç Boluspor, Eskişehirspor'u 2-0 yenerken; ise 'u 3-0 mağlup etti. Evinde Tuzlaspor'u 3-0 yenen Giresunspor, ligin ilk yarısını lider tamamladı.

AA
Giriş Tarihi: 5.1.2021 01:16 Son Güncelleme: 5.1.2021 01:17 ABONE OL
TFF 1. Lig'de 17. hafta sonrası oluşan puan durumu
Ligde 17. hafta mücadelesi oynanan iki maçla tamamlandı - Giresunspor liderliğini sürdürdü TFF 1. Lig'in 17. haftası oynanan iki maçla tamamlandı.

Ligde haftanın kapanış maçlarında Beypiliç Boluspor, Eskişehirspor'u 2-0 yenerken; Adana Demirspor ise Menemenspor'u 3-0 mağlup etti.

Evinde Tuzlaspor'u 3-0 yenen Giresunspor, ligin ilk yarısını lider tamamladı.

- Sonuçlar

TFF 1. Lig'de 17. haftada alınan sonuçlar şöyle:

Bereket Sigorta Ümraniyespor-Akhisarspor: 2-1

Ankara Keçiörengücü-Bursaspor: 0-1

Altınordu-Aydeniz Et Balıkesirspor: 0-0

Royal Hastanesi Bandırmaspor-Altay: 2-0

Giresunspor-Tuzlaspor: 3-0

İstanbulspor-Ankaraspor: 5-3

Yılport Samsunspor-Adanaspor: 2-1

Eskişehirspor-Beypiliç Boluspor: 0-2

Adana Demirspor-Menemenspor: 3-0

- PUAN DURUMU

TFF 1. Lig'in 17. haftası sonunda oluşan puan durumu şöyle:

Takım O G B M A Y AV P
1 GİRESUNSPOR 17 10 5 2 25 13 12 35

2 YILPORT SAMSUNSPOR 17 9 6 2 24 16 8 33

3 ALTAY 17 10 2 5 30 16 14 32

4 ADANA DEMİRSPOR 17 9 4 4 30 16 14 31
5 İSTANBULSPOR 16 9 4 3 32 19 13 31
6 TUZLASPOR 17 9 3 5 27 24 3 30
7 ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 17 8 4 5 22 13 9 28
8 ALTINORDU 17 8 4 5 22 22 0 28
9 BURSASPOR 17 8 3 6 31 27 4 27
10 ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR 17 7 3 7 22 19 3 24
11 BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR 17 5 5 7 18 26 -8 20
12 BEYPİLİÇ BOLUSPOR 17 5 4 8 18 20 -2 19
13 AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR 16 4 4 8 16 23 -7 16
14 MENEMENSPOR 17 3 7 7 16 26 -10 16
15 ADANASPOR 15 4 3 8 21 22 -1 15
16 AKHİSARSPOR 16 3 4 9 13 24 -11 13
17 ANKARASPOR 16 2 3 11 12 29 -17 9
18 ESKİŞEHİRSPOR 17 0 6 11 10 34 -24 3

Not: Eskişehirspor'un 3 puanı silindi.

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TFF 1. Lig'de 17. hafta sonrası oluşan puan durumu
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