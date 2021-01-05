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Aybaba gitti Petrescu geliyor

Giriş Tarihi: 5.1.2021 ABONE OL
Aybaba gitti Petrescu geliyor
HES Kablo Kayserispor'da 8. hafta Bayram Bektaş'ın yerine teknik direktörlük görevine gelen Samet Aybaba ile yollar ayrıldı. Gözler yeni hocaya çevrilirken, vakit kaybetmek istemeyen sarı-kırmızılı yönetim Rumen teknik direktör Dan Petrescu ile masaya oturdu ve anlaşmaya vardı. 53 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı daha önce Çin, Rusya gibi ülkelerde önemli işlere imza atarken, son olarak çalıştırdığı Romanya ekibi Cluj ile yollarını 30 Kasım'da ayırmıştı. Sarı-kırmızılılar, Samet Aybaba yönetiminde 8'i Süper Lig ve 1'i Türkiye Kupası olmak üzere 9 maça çıkarken, hiç galibiyet alamadı ve son sıraya demir attı (5B-4M).

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Aybaba gitti Petrescu geliyor
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