Aybaba gitti Petrescu geliyor

HES Kablo Kayserispor'da 8. hafta Bayram Bektaş'ın yerine teknik direktörlük görevine gelen Samet Aybabaile yollar ayrıldı. Gözler yeni hocaya çevrilirken, vakit kaybetmek istemeyen sarı-kırmızılı yönetim Rumen teknik direktör Dan Petrescu ile masaya oturdu ve anlaşmaya vardı. 53 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı daha önce Çin, Rusya gibi ülkelerde önemli işlere imza atarken, son olarak çalıştırdığıRomanya ekibi Cluj ile yollarını 30Kasım'da ayırmıştı. Sarı-kırmızılılar, Samet Aybaba yönetiminde 8'i SüperLig ve 1'i Türkiye Kupası olmak üzere9 maça çıkarken, hiç galibiyet alamadı ve son sıraya demir attı (5B-4M).