Beşiktaş'ın zirve öyküsü! İşte Kara Kartal'ın başarısındaki 8 köşe taşı

ABOUBAKAR'IN GOLLERİ VE GHEZZAL'İN ASİSTLERİ ÖNE ÇIKIYOR

6- Hücumda Aboubakar'ın golleri, Ghezzal'in da asistleriyle galibiyetlere uzanan siyah-beyazlılar da 18 farklı futbolcunun skor katkısı yapması, takım oyununu ve herkesin taşın altına elini soktuğunu gözler önüne serdi.

7- İlk 11 haftada çok eleştirilen Beşiktaş savunmasının performansının artması, Welinton ile Vida'nın uyumunun yükselmesi takımın gücünü artırdı. Genç kaleci Ersin Destanoğlu'nun da son 4 maçta kalesini gole kapatınca başarı kaçınılmaz oldu.

8- Aboubakar, Ghezzal, Josef ve Rosier'in yüksek performansına Welinton da eklendi. Düşük maliyetle yüksek faydalar sağlayan siyah-beyazlılarda Ümraniye'deki arkadaşlık duygusu da gelen başarının anahtarlarından biriydi.