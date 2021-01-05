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'ın zirve öyküsü! İşte Kara Kartal'ın başarısındaki 8 köşe taşı

'de 16. hafta sona erdi. 16 haftanın sonunda Süper Lig'de lider oldu. Beşiktaş'ta ilk 4 hafta 4 puanla kapatılınca teknik direktör ’ın ayrılığı konuşulmaya başlandı. Yönetimin desteği hocayı güçlendirirken, Başakşehir ve ardından Kadıköy’deki Fenerbahçe galibiyeti öz güveni artırdı. Beşiktaş'ta 18 farklı futbolcunun skora katkı yapması, başarıda takım oyununun önemini gösterdi. İşte Beşiktaş'ın zirveye giden öyküsündeki köşe taşları...

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Giriş Tarihi: 5.1.2021 01:17 Son Güncelleme: 5.1.2021 10:49 ABONE OL
Beşiktaş'ın zirve öyküsü! İşte Kara Kartal'ın başarısındaki 8 köşe taşı

Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda PAOK'a elenen, ardından Avrupa Ligi'nde Rio Ave şoku yaşayan Beşiktaş, lige de istenilen başlangıcı yapamadı. Siyah-beyazlılar, 5. haftasını 18. sırada tamamladığı Süper Lig'de 11 maçta aldığı 9 galibiyetle zirveye tırmandı. En son 2018- 19 sezonunun ikinci haftasında liderlik koltuğunda oturan Kartal, 81 haftalık özlemi bitirdi.

BEŞİKTAŞ'TA BAŞARIYI GETİREN KÖŞE TAŞLARI

1- İlk 4 haftada 4 puan toplayabilen Beşiktaş'ta, özellikle Konyaspor'dan alınan 4-1'lik mağlubiyet ve ardından gelen 1-0'lık G.Birliği yenilgisi teknik direktör Sergen Yalçın ile ayrılık kelimesinin bir arada telaffuz edilmesine neden oldu.

2- Bay geçtiği 5. haftayı 18. sırada kapatan Kartal, Denizli ve Malatya'yı yenip moral buldu. G.Antep mağlubiyeti çatlak seslerin yeniden yükselmesine neden oldu. Ancak yönetim hocaya "Sözleşmeni uzatalım" teklifiyle gitti.

3- Beşiktaş'taki yükselişin başlangıcı 21 Kasım'da oynanan Başakşehir maçı oldu. 8 eksiğine rağmen aldığı 3 puanı 15 yıl sonra Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yenerek taçlandırdı.

ART ARTDA 4 GALİBİYET

4- Alanya mağlubiyeti seriyi sekteye uğratsa da Beşiktaş, ardından oynadığı 4 maçı kazanarak (Erzurum, A.Gücü, Sivas, Kayseri) zirve basamaklarını birer birer tırmandı.

5- Kartal'ın yükselişindeki en büyük başarı teknik direktör Sergen Yalçın'ın kazanan oyunu bulması ve kadrosundaki oyuncular kadar kulübeden de yüksek katkı alması oldu.

ABOUBAKAR'IN GOLLERİ VE GHEZZAL'İN ASİSTLERİ ÖNE ÇIKIYOR

6- Hücumda Aboubakar'ın golleri, Ghezzal'in da asistleriyle galibiyetlere uzanan siyah-beyazlılar da 18 farklı futbolcunun skor katkısı yapması, takım oyununu ve herkesin taşın altına elini soktuğunu gözler önüne serdi.

7- İlk 11 haftada çok eleştirilen Beşiktaş savunmasının performansının artması, Welinton ile Vida'nın uyumunun yükselmesi takımın gücünü artırdı. Genç kaleci Ersin Destanoğlu'nun da son 4 maçta kalesini gole kapatınca başarı kaçınılmaz oldu.

8- Aboubakar, Ghezzal, Josef ve Rosier'in yüksek performansına Welinton da eklendi. Düşük maliyetle yüksek faydalar sağlayan siyah-beyazlılarda Ümraniye'deki arkadaşlık duygusu da gelen başarının anahtarlarından biriydi.

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Beşiktaş'ın zirve öyküsü! İşte Kara Kartal'ın başarısındaki 8 köşe taşı
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