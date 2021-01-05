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'dan transfer atağı! Falcao yerine Milan'ın eski golcüsü geliyor...

transfer haberleri... Transfer sezonunun başlamasıyla birlikte Galatasaray'dan gelişmeleri de peş peşe geliyor. Sarı kırmızılılarda öncelik sakatlıkları nedeniyle takıma katkı sağlayamayan Radamel Falcao ile yollarını ayırmak. Yüksek ücretli oyuncuların transferinden vazgeçen Galatasaray'da rota Ahmed Musa ile Piatek'e döndü. Piatek geçmiş transfer dönemlerinde de sarı kırmızılıların gündemine gelmişti. İşte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 5.1.2021 08:57 Son Güncelleme: 5.1.2021 09:08 ABONE OL
Galatasaray'dan son dakika transfer atağı! Falcao yerine Milan'ın eski golcüsü geliyor...

Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao'nun kariyerini etkileyecek sakatlığı sonrasında gözler yeni transferlere çevrildi. Son dakika haberine göre Galatasaray, Nijeryalı kanat forvet Ahmed Musa ve Krzystof Piatek ile ilgileniyor. Yaşı ilerlemiş oyuncular yerine genç isimlere yönelen sarı kırmızılılarda Piatek ciddi alternatifler arasında yer alıyor. Genoa'da yakaladığı form grafiğiyle dikkat çeken Piatek, daha sonra Milan'a transfer olmuştu.

SON DAKİKA HABERİ: GALATASARAY'DA FALCAO GİDİYOR YERİNE İKİ ADAY VAR!

Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri üst üste geliyor. Sarı kırmızılılarda Radamel Falcao ile devre arasında yolların ayrılması bekleniyor.

Kolombiyalı golcü yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kaldıktan sonra Trabzonspor maçında 5 dakika oynamış, geçen haftaki Antalyaspor maçının ikinci devresinde oyuna girip sakatlanarak soyunma odasının yolunu tutmuştu.

INTER MIAMİ - FALCAO TRANSFERİ ZORA GİRDİ!

Falcao'nun sakatlanması dünya basınında da geniş yer buldu. Inter Mıami ile adı anılan Radamel Falcao'nun olası transferi de zora girdi. Bu durumda Falcao ile görüşülüp sözleşmesinin feshedilmesi seçenekler arasında yer alıyor.

GALATASARAY'DA İLK HEDEF AHMED MUSA

Soccernet Nijerya, Ahmed Musa'nın Galatasaray'a gitme olasılığının yüksek olduğunu ve kendisini hazır tutmak için yoğun bir çalışma içinde olduğunu yazdı.

POLONYALI GOLCÜ KRZYSTOF PIATEK GÜNDEMDE!

Hem Diagne hem de Falcao'dan çok da memnun olmayan G.Saray uygun bir seçenek olması halinde forvette de değişikliğe gitmeyi planlıyor.

İşte bu noktada gündeme Krzystof Piatek geldi. Piatek'le ilgili Galatasaray'ın kapısına gelen menajerler, Hertha Berlin'in beklediği teklifleri alamaması nedeni ile Polonyalı golcüyü kiralık vermeye sıcak baktığını bildirdi.

Terim forvet oyuncusu istiyor. Ancak kiralığa karşı çıkıyor. Bu yüzden Galatasaray, Polonyalı oyuncu için bir hamle yapar mı, henüz net olarak belli değil. Kaynak: Fotomaç Gazetesi

SERİ ISRARI SÜRÜYOR!

Galatasaray'ın daha önce olduğu gibi 29 yaşındaki orta saha oyuncusunu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği ifade edildi. Bu sezon Fulham ile ligde süre alamayan Seri, lig kupasında ise 2 maçta forma giydi.

Fildişi Sahilli futbolcunun transferi, sezon başında da gündeme gelmiş ancak gerçekleşmemişti.

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Galatasaray'dan son dakika transfer atağı! Falcao yerine Milan'ın eski golcüsü geliyor...
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