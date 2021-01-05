İşte zirvenin öyküsü

18 farklı futbolcunun skora katkı yapması, başarıda takım oyununun önemini gösterdiŞampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda, ardından Avrupa Ligi'ndeyaşayan Beşiktaş, lige de istenilen başlangıcı yapamadı. Siyah-beyazlılar, 5. haftasını 18. sırada tamamladığı Süper Lig'dezirveye tırmandı.Kartal, 81 haftalık özlemi bitirdi.4 haftada 4 puan toplayabilen Beşiktaş'ta, özellikleteknik direktör Sergen Yalçın ile ayrılık kelimesinin bir arada telaffuz edilmesine neden oldu.geçtiği 5. haftayı 18. sırada kapatan Kartal,G.Antep mağlubiyeti çatlak seslerin yeniden yükselmesine neden oldu. Ancakyükselişin başlangıcı8 eksiğine rağmen aldığı 3 puanı 15 yıl sonraKadıköy'de Fenerbahçe'yi yenerek taçlandırdı.mağlubiyeti seriyi sekteye uğratsa da Beşiktaş, ardından oynadığı 4 maçı kazanarakzirve basamaklarını birer birer tırmandı.yükselişindeki en büyük başarı teknik direktör Sergen Yalçın'ın kazanan oyunu bulması veAboubakar'ın golleri, Ghezzal'ın da asistleriyle galibiyetlere uzanan siyah-beyazlılar da11 haftada çok eleştirilen Beşiktaş savunmasının performansının artması, Welinton ile Vida'nın uyumunun yükselmesi takımın gücünü artırdı.Ghezzal, Josef ve Rosier'in yüksek performansına Welinton da eklendi. Düşük maliyetle yüksek faydalar sağlayan siyah- beyazlılardaBİR GÖRÜŞçok önemli bir başarıya imza atarak küllerinden doğdu. Genel olarak Sergen Yalçın üzerinden madde madde gidelim:Kriz yönetimini çok iyi yaptı. İlk haftalar iyi sonuçlar gelmedi.Bu süreçte takımı ve camiayı ayakta tutmayı başardı.Beşiktaş kadro derinliği olmayan bir takım. Maç maç giden Sergen Yalçın bu süreçte takımdan iyi randıman aldı.Pas hızı en yüksek takım Beşiktaş, kısa sürede rakip sahaya geçip ceza alanında çoğalıyor. Bunu Yalçın başardı.Yönetim ile çatışmayı bıraktı, karşılıklı söz düellosu bitti... Huzur da başarıyı getirdi.Taraftar yüzde yüz hocanın arkasında... Bu en önemli madde.Hem yönetime hem de takıma karşı. Taraftar, Yalçın'ı sahiplendi ve duvar gibi arkasında durdu.Hakem üstünde gerginlik yarattı.Sözünü hiç esirgemedi. Kayserispor maçında VAR devreye girdiyse Yalçın'ın sözleri etkili olmuştur.BEŞİKTAŞLI futbolcular Kayserispor maçına yönetimin verdiği haberle daha motive çıktı. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin özel girişimiyle futbolcuların geçmişe dönük kasım ayı maaşları Kayserispor karşılaşması öncesi banka hesaplarına yatırıldı. İstanbul'da uçağa binmeden alınan bu haber sonrası futbolcuların moral motivasyonu tavan yaptı.KAYSERISPOR karşısında oyuna girdikten sonra maça hareketlilik getiren ve attığı golle Beşiktaş'ı rahatlatan Ajdin Hasic'in ayrılıp ayrılmayacağı merak ediliyor.genç yıldız içinraporu verilmişti. Boşnak futbolcunun Kayserispor karşısında gol atmasına rağmen tecrübe kazanması ve daha fazla oynaması için başka bir takıma kiralanması bekleniyor.