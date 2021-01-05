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İşte zirvenin öyküsü

İlk 4 hafta 4 puanla kapatılınca ’ın ayrılığı konuşulmaya başlandı. Yönetimin desteği hocayı güçlendirirken, Başakşehir ve ardından Kadıköy’deki Fenerbahçe galibiyeti öz güveni artırdı

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Giriş Tarihi: 5.1.2021 ABONE OL
İşte zirvenin öyküsü
18 farklı futbolcunun skora katkı yapması, başarıda takım oyununun önemini gösterdi
Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda PAOK'a elenen, ardından Avrupa Ligi'nde Rio Ave şoku yaşayan Beşiktaş, lige de istenilen başlangıcı yapamadı. Siyah-beyazlılar, 5. haftasını 18. sırada tamamladığı Süper Lig'de 11 maçta aldığı 9 galibiyetle zirveye tırmandı. En son 2018- 19 sezonunun ikinci haftasında liderlik koltuğunda oturan Kartal, 81 haftalık özlemi bitirdi.

BAŞARIYI GETİREN KÖŞE TAŞLARI
İLK 4 haftada 4 puan toplayabilen Beşiktaş'ta, özellikle Konyaspor'dan alınan 4-1'lik mağlubiyet ve ardından gelen 1-0'lık G.Birliği yenilgisi teknik direktör Sergen Yalçın ile ayrılık kelimesinin bir arada telaffuz edilmesine neden oldu.
BAY geçtiği 5. haftayı 18. sırada kapatan Kartal, Denizli ve Malatya'yı yenip moral buldu. G.Antep mağlubiyeti çatlak seslerin yeniden yükselmesine neden oldu. Ancak yönetim hocaya "Sözleşmeni uzatalım" teklifiyle gitti.
BEŞİKTAŞ'TAKİ yükselişin başlangıcı 21 Kasım'da oynanan Başakşehir maçı oldu. 8 eksiğine rağmen aldığı 3 puanı 15 yıl sonra Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yenerek taçlandırdı.
ALANYA mağlubiyeti seriyi sekteye uğratsa da Beşiktaş, ardından oynadığı 4 maçı kazanarak (Erzurum, A.Gücü, Sivas, Kayseri) zirve basamaklarını birer birer tırmandı.
KARTAL'IN yükselişindeki en büyük başarı teknik direktör Sergen Yalçın'ın kazanan oyunu bulması ve kadrosundaki oyuncular kadar kulübeden de yüksek katkı alması oldu.
HÜCUMDA Aboubakar'ın golleri, Ghezzal'ın da asistleriyle galibiyetlere uzanan siyah-beyazlılar da 18 farklı futbolcunun skor katkısı yapması, takım oyununu ve herkesin taşın altına elini soktuğunu gözler önüne serdi.
İLK 11 haftada çok eleştirilen Beşiktaş savunmasının performansının artması, Welinton ile Vida'nın uyumunun yükselmesi takımın gücünü artırdı. Genç kaleci Ersin Destanoğlu'nun da son 4 maçta kalesini gole kapatınca başarı kaçınılmaz oldu.
ABOUBAKAR, Ghezzal, Josef ve Rosier'in yüksek performansına Welinton da eklendi. Düşük maliyetle yüksek faydalar sağlayan siyah- beyazlılarda Ümraniye'deki arkadaşlık duygusu da gelen başarının anahtarlarından biriydi.


BİR GÖRÜŞ
MURAT ÖZBOSTAN
İki oyuncuyu yedeklemek şart
Beşiktaş, çok önemli bir başarıya imza atarak küllerinden doğdu. Genel olarak Sergen Yalçın üzerinden madde madde gidelim: 1- Kriz yönetimini çok iyi yaptı. İlk haftalar iyi sonuçlar gelmedi. Beşiktaş, Avrupa'ya havlu attı. Bu süreçte takımı ve camiayı ayakta tutmayı başardı. 2- Beşiktaş kadro derinliği olmayan bir takım. Maç maç giden Sergen Yalçın bu süreçte takımdan iyi randıman aldı. 3- Pas hızı en yüksek takım Beşiktaş, kısa sürede rakip sahaya geçip ceza alanında çoğalıyor. Bunu Yalçın başardı. 4- Yönetim ile çatışmayı bıraktı, karşılıklı söz düellosu bitti... Huzur da başarıyı getirdi. 5- Taraftar yüzde yüz hocanın arkasında... Bu en önemli madde. Sergen Yalçın için büyük güç. Hem yönetime hem de takıma karşı. Taraftar, Yalçın'ı sahiplendi ve duvar gibi arkasında durdu. 6- Hakem üstünde gerginlik yarattı. Bu diyalogları takım içinde etkili oldu. Sözünü hiç esirgemedi. Kayserispor maçında VAR devreye girdiyse Yalçın'ın sözleri etkili olmuştur. 7- Atiba ve Aboubakar yedeklenirse Beşiktaş şampiyon olur.


MAAŞ MOTİVASYONU
BEŞİKTAŞLI futbolcular Kayserispor maçına yönetimin verdiği haberle daha motive çıktı. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin özel girişimiyle futbolcuların geçmişe dönük kasım ayı maaşları Kayserispor karşılaşması öncesi banka hesaplarına yatırıldı. İstanbul'da uçağa binmeden alınan bu haber sonrası futbolcuların moral motivasyonu tavan yaptı.

HASİC PİŞECEK
KAYSERISPOR karşısında oyuna girdikten sonra maça hareketlilik getiren ve attığı golle Beşiktaş'ı rahatlatan Ajdin Hasic'in ayrılıp ayrılmayacağı merak ediliyor. Son 10 maçtır sakatlık ve Koronavirüs sebebiyle süre alamayan genç yıldız için "Kiralık gönderilsin tecrübe kazansın" raporu verilmişti. Boşnak futbolcunun Kayserispor karşısında gol atmasına rağmen tecrübe kazanması ve daha fazla oynaması için başka bir takıma kiralanması bekleniyor.

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