Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kasımpaşa'dan transfer! Isaac Kiese Thelin'i Kasımpaşa'da...

'dan transfer! 'i Kasımpaşa'da...

Ara transfer döneminin bugün başlamasıyla birlikte peş peşe gelmeye devam ediyor. , Belçika temsilcisi 'in İsveçli forvet oyuncusu 'i sezon sonuna kadar kiraladı.

AA
Giriş Tarihi: 5.1.2021 22:56 Son Güncelleme: 5.1.2021 22:59 ABONE OL
Kasımpaşa'dan transfer! Isaac Kiese Thelin'i Kasımpaşa'da...

Kasımpaşa Kulübünden yapılan açıklamada 28 yaşındaki Thelin'in sezon sonuna kadar transfer edildiği bildirildi.

Thelin'in, Medical Park Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesisleri'nde sportif direktör Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu törende, kendisini lacivert-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attığı kaydedildi.

Diego Costa transfer kararını verdi!

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: Ocak SSK, Bağkur, Memur emekli maaşı zam oranları belli oldu! 2021 Emekli maaşı zammı ne kadar oldu?
Son dakika haber: Memur ve emekli Ocak zamları belirlendi! İşte tüm mesleklerin 2021 zamlı maaşları
Son dakika haberler: Milli Eğitim Bakanlığından yeni yüz yüze eğitim kararı! 81 ile yazı gönderildi...
Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? BİM 5-6 Ocak 2021 aktüel ürünler raflarda yerini aldı! İşte tam liste
SON DAKİKA | Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması! İşte alınacak yeni kararlar...
Milli Piyango sonuçları sıralı tam liste yayınlandı! Milli Piyango sorgulama 2021 yılbaşı çekilişi sonuçları ve bilet sorgulama ekranı
SON DAKİKA: Meteoroloji'den hava durumu ve kuvvetli yağış uyarısı yapıldı! Bu geceden itibaren İstanbul'da ve birçok ilde...
Beşiktaş'ın yıldızı Aboubakar'ın annesinin cenaze töreninden gelen fotoğraflar herkesi derinden yaraladı
Son dakika haberi: İstanbul'a beklenen kar yağışı geliyor! Uzman isim tarih verdi...
Son dakika: Emekli zammı ve memur zammı 2021 belli oldu! Peki emekli maaşı-memur maaşı artışı ne kadar oldu? Kritik enflasyon verisi açıklandı
ARKADAŞINA GÖNDER
Kasımpaşa'dan transfer! Isaac Kiese Thelin'i Kasımpaşa'da...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA