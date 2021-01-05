Limitler açıklandı gözler transferde

TFF, Süper Lig ekiplerinin ikinci yarı için harcama limitlerini açıkladı. Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatına göre belirlenen limitlerde sapma tutarları da açıklanırkenFenerbahçe 409 milyon TL, Beşiktaş 338 milyon TL, Trabzonspor 205 milyon TL ve M.Başakşehir de 279 milyon TL limite sahip.