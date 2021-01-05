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Limitler açıklandı gözler transferde

’de ara transfer dönemi bugün başlarken, 1 Şubat’a kadar takviye yapılabilecek. Harcama limitlerinde 499.4 milyon TL ile ilk sırada

Giriş Tarihi: 5.1.2021 ABONE OL
Limitler açıklandı gözler transferde
TFF, Süper Lig ekiplerinin ikinci yarı için harcama limitlerini açıkladı. Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatına göre belirlenen limitlerde sapma tutarları da açıklanırken Galatasaray %15'lik sapma payı ile birlikte 499.4 milyon TL limit ile ilk sıradaki takım oldu. Fenerbahçe 409 milyon TL, Beşiktaş 338 milyon TL, Trabzonspor 205 milyon TL ve M.Başakşehir de 279 milyon TL limite sahip. Öte yandan ligde ara transfer dönemi bugün başlıyor. 5 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında takımlar transfer haklarını kullanabilecek.

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Limitler açıklandı gözler transferde
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