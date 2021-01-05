Limitler açıklandı gözler transferde

Süper Lig’de ara transfer dönemi bugün başlarken, 1 Şubat’a kadar takviye yapılabilecek. Harcama limitlerinde 499.4 milyon TL ile Galatasaray ilk sırada
Giriş Tarihi: 5.1.2021ABONE OL
TFF, Süper Lig ekiplerinin ikinci yarı için harcama limitlerini açıkladı. Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatına göre belirlenen limitlerde sapma tutarları da açıklanırken Galatasaray %15'lik sapmapayı ile birlikte 499.4 milyon TL limit ileilk sıradaki takım oldu. Fenerbahçe 409 milyon TL, Beşiktaş 338 milyon TL, Trabzonspor 205 milyon TL ve M.Başakşehir de 279 milyon TL limite sahip. Öte yandanligde ara transfer dönemi bugün başlıyor.5 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında takımlartransfer haklarını kullanabilecek.