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Marcao kalsın Luyindama satılsın

Birden fazla bölgeye takviye için kolları sıvayan Aslan, önce bonservis geliri elde etmek zorunda. Marcao’dan daha yüksek gelir bekleyen Cimbom, Luyindama için teklifleri ise kabul edecek

MEHMET ÖZCAN
Giriş Tarihi: 5.1.2021 ABONE OL
Marcao kalsın Luyindama satılsın
Orta saha ve kanat transferinin yanı sıra Aslan artık sağ bek ve forvet de arıyor
FFP yüzünden oyuncu satmadan bonservis harcaması yapamayan Galatasaray, devre arasında en az 4 takviye yapmayı düşünüyor. Orta saha ve kanat arayan sarı-kırmızılı kulüp, Omar'ın kazası sonrasında listeye sağ beki de eklerken, Falcao'nun sakatlığı forvet transferini kaçınılmaz hale getirdi. Yazın Etebo dışında tüm transferlerini serbest oyunculardan yapan Galatasaray, devre arası takviyesine bütçe oluşturmak için oyuncu satmak zorunda.

HEDEF 20 MİLYON EURO İNGİLİZLER
Luyindama'yı, İtalyanlar Marcao'yu uzun süredir takip ediyor. Teknik heyetin raporunu dikkate alan yönetim, bu iki stoperden Luyindama'ya gelecek teklifleri değerlendiremeye alacak. Sezon başında Marcao'ya Roma'dan gelen 13 milyon Euro'luk teklife 'Hayır' diyen Galatasaray, Brezilyalı stoperi için yine tok satıcıyı oynayacak. Takımda kalması ve sözleşmesinin uzatılması planlanan Marcao hakkında "Sezon sonunda 20 milyon Euro'yu görür" görüşü hakim.

ASLAN'IN YARISI YOK ARDA KONYA'DA!
Galatasaray net favori çıktığı Antalyaspor maçında iki puanın yanında sakatlanan Falcao ve cezalı duruma düşen Emre Kılınç, Arda Turan ve Marcao'yu kaybetti. Bu 4 as oyuncunun yanı sıra takımdan ayrı çalışan Muslera ve tedavileri devam eden Etebo ile Feghouli de Konya'ya götürülmedi. Bu isimler arasında kaptan Arda Turan kendi isteği ile Konya'ya giderken tribünde olacak. Teknik direktör Fatih Terim de son kez cezalı olarak tribünde oturacak.

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Marcao kalsın Luyindama satılsın
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