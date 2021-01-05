Marcao kalsın Luyindama satılsın

Orta saha ve kanat transferinin yanı sıra Aslan artık sağ bek ve forvet de arıyor
FFP yüzünden oyuncu satmadan bonservis harcaması yapamayan Galatasaray, devre arasında en az 4 takviye yapmayı düşünüyor. Orta saha ve kanat arayansarı-kırmızılı kulüp, Omar'ın kazası sonrasında listeye sağ beki de eklerken, Falcao'nun sakatlığı forvet transferini kaçınılmaz hale getirdi. Yazın Etebo dışında tüm transferlerini serbest oyunculardan yapan Galatasaray, devre arasıtakviyesine bütçe oluşturmakiçin oyuncu satmakzorunda.
HEDEF 20 MİLYON EURO İNGİLİZLER
Luyindama'yı, İtalyanlar Marcao'yu uzun süredir takip ediyor. Teknik heyetin raporunu dikkate alan yönetim, bu iki stoperden Luyindama'ya gelecek teklifleri değerlendiremeye alacak. Sezon başındaMarcao'ya Roma'dangelen 13 milyonEuro'luk teklife 'Hayır'diyen Galatasaray, Brezilyalı stoperi için yine tok satıcıyı oynayacak. Takımda kalması ve sözleşmesinin uzatılması planlanan Marcao hakkında "Sezon sonunda20 milyon Euro'yugörür" görüşü hakim.
ASLAN'IN YARISI YOKARDA KONYA'DA! Galatasaray net favori çıktığı Antalyaspor maçında iki puanın yanında sakatlanan Falcao ve cezalı duruma düşen Emre Kılınç,Arda Turan ve Marcao'yu kaybetti. Bu 4 as oyuncunun yanı sıra takımdan ayrı çalışan Muslera ve tedavileri devam eden Etebo ile Feghouli de Konya'ya götürülmedi. Bu isimler arasında kaptan Arda Turan kendi isteği ile Konya'ya giderken tribünde olacak. Teknik direktör FatihTerim de son kez cezalıolarak tribünde oturacak.