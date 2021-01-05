Marcao kalsın Luyindama satılsın

Orta saha ve kanat transferinin yanı sıra Aslan artık sağ bek ve forvet de arıyorFFP yüzünden oyuncu satmadan bonservis harcaması yapamayan Galatasaray, devre arasında en az 4 takviye yapmayı düşünüyor., Omar'ın kazası sonrasında listeye sağ beki de eklerken, Falcao'nun sakatlığı forvet transferini kaçınılmaz hale getirdi. Yazın Etebo dışında tüm transferlerini serbest oyunculardan yapanLuyindama'yı, İtalyanlar Marcao'yu uzun süredir takip ediyor. Teknik heyetin raporunu dikkate alan yönetim, bu iki stoperden Luyindama'ya gelecek teklifleri değerlendiremeye alacak.Brezilyalı stoperi için yine tok satıcıyı oynayacak. Takımda kalması ve sözleşmesinin uzatılması planlanan Marcao hakkındagörüşü hakim.net favori çıktığı Antalyaspor maçında iki puanın yanında sakatlananve cezalı duruma düşenkaybetti. Bu 4 as oyuncunun yanı sıra takımdan ayrı çalışan Muslera ve tedavileri devam eden Etebo ile Feghouli de Konya'ya götürülmedi. Bu isimler arasında kaptan Arda Turan kendi isteği ile Konya'ya giderken tribünde olacak.