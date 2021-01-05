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moralsiz bitirdi

TFF 1'inci Lig'de zirve mücadelesi veren Adana Demirspor'a deplasmanda 3-0 yenilen , yeni teknik patronu 'la beklediği çıkışa geçemedi. Galibiyet hasretini 7 maça çıkaran sarı-lacivertliler sezonun ilk yarısını moralsiz bitirdi.

DHA
Giriş Tarihi: 5.1.2021 16:22 Son Güncelleme: 5.1.2021 16:46 ABONE OL
Menemenspor moralsiz bitirdi

Üst üste yaşadığı kayıplar nedeniyle alt sıralara gerileyen İzmir temsilcisi Menemenspor, 16 puanda kalarak düşme hattına da çok yaklaştı. Sarı-lacivertlilerde yaşanan mali krizler de takımın dağılma sürecine girmesine neden oldu.

Alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle önce Nijeryalı oyuncu Sikiru Olatunbosun takımdan ayrılırken, ardından 11 yıldır Menemenspor'da forma giyen Murat Erdemir'le ipler koptu. Menemenspor'da son olarak Liberyalı golcü Mohammed Kamara'nın takımdan ayrılacağı ifade edildi. Kamara'nın Süper Lig ekibi Hatayspor'la görüştüğü, 23 yaşındaki golcünün en kısa zamanda yeni takımıyla sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

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Menemenspor moralsiz bitirdi
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