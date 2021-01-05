Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri PFDK'den Adana Demirsporlu yöneticilere hak mahrumiyeti ve para cezası

PFDK'den Adana Demirsporlu yöneticilere hak mahrumiyeti ve para cezası

Kurul, müsabaka hakemlerine yönelik hakaretleri nedeniyle Ekrem İnaltekin ile Şentürk Çalık'a 75'er gün hak mahrumiyeti ve 15'er bin lira para cezası verdi

Giriş Tarihi: 5.1.2021 17:34 Son Güncelleme: 5.1.2021 17:42 ABONE OL
PFDK'den Adana Demirsporlu yöneticilere hak mahrumiyeti ve para cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Adana Demirspor Kulübü yöneticileri Ekrem İnaltekin ve Şentürk Çalık'a 75'er gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, Adana Demirspor'un TFF 1. Lig'de İstanbulspor'a konuk olduğu maçta hakemlere yönelik hakaretleri nedeniyle Ekrem İnaltekin ile Şentürk Çalık'a 75'er gün hak mahrumiyeti ve 15'er bin lira para cezası verildiği belirtildi.

Kurulun, Süper Lig ekibi Fraport TAV Antalyaspor'a takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 9 bin lira, TFF 1. Lig'den Altay'a da talimatlara aykırılık gerekçesiyle 12 bin lira para cezası uyguladığı aktarıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: Ocak SSK, Bağkur, Memur emekli maaşı zam oranları belli oldu! 2021 Emekli maaşı zammı ne kadar oldu?
Son dakika haberler: Milli Eğitim Bakanlığından yeni yüz yüze eğitim kararı! 81 ile yazı gönderildi...
Son dakika haber: Memur ve emekli Ocak zamları belirlendi! İşte tüm mesleklerin 2021 zamlı maaşları
SON DAKİKA | Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması! İşte alınacak yeni kararlar...
Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? BİM 5-6 Ocak 2021 aktüel ürünler raflarda yerini aldı! İşte tam liste
Beşiktaş'ın yıldızı Aboubakar'ın annesinin cenaze töreninden gelen fotoğraflar herkesi derinden yaraladı
SON DAKİKA: Meteoroloji'den hava durumu ve kuvvetli yağış uyarısı yapıldı! Bu geceden itibaren İstanbul'da ve birçok ilde...
Son dakika haberi: İstanbul'a beklenen kar yağışı geliyor! Uzman isim tarih verdi...
Son dakika: Emekli zammı ve memur zammı 2021 belli oldu! Peki emekli maaşı-memur maaşı artışı ne kadar oldu? Kritik enflasyon verisi açıklandı
Milli Piyango sonuçları sıralı tam liste yayınlandı! Milli Piyango sorgulama 2021 yılbaşı çekilişi sonuçları ve bilet sorgulama ekranı
ARKADAŞINA GÖNDER
PFDK'den Adana Demirsporlu yöneticilere hak mahrumiyeti ve para cezası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA