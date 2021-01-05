Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beklenen forvet geliyor! İşte Beşiktaş’ın listesindeki 7 isim…

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Süper Lig'in 16. Haftası itibariyle liderlik koltuğuna oturan Beşiktaş'ta, transfer çalışmalarına hız verildi. Pazar günü deplasmanda Kayseri'yi 2-0'lık skorla mağlup eden Beşiktaş 31 puanla liderlik koltuğuna oturdu. Sezona kötü bir başlangıç yapmasının ardından art arda gelen galibiyetler şampiyonluk yolundaki umutları arttırırken, yönetim ara transfer döneminde takıma direk etki edecek isimleri getirmeyi planlıyor. Aboubakar'ın yokluğunda gol yollarında sıkıntı çeken Beşiktaş özellikle forvet konusunda dünyaca ünlü iki isimle görüşüyor. Ayrıca yerli olarak da milli yıldız Kenan Karaman listede bulunuyor. İşte son dakika Beşiktaş transfer haberleri…

DÜNYACA ÜNLÜ İKİ İSİMLE GÖRÜŞÜLÜYOR!

Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek için girişimlerini sıklaştıran siyah-beyazlılarda birçok isim gündeme gelmişti. Teknik direktör Sergen Yalçın ara transfer döneminde bir santrfor, bir stoper ve bir de orta saha istiyor.

KARTAL TRANSFERDE BÜYÜK OYNUYOR

Siyah beyazlı ekip dünyaca ünlü iki isim ile görüşmelerin sürdürüyor. İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki o isimler;