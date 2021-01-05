Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beklenen forvet geliyor! İşte Beşiktaş’ın listesindeki 7 isim…

transfer haberleri: Beklenen forvet geliyor! İşte Beşiktaş’ın listesindeki 7 isim…

Haberi… Süper Lig’e kötü bir başlangıç yapan , son haftalarda yakaladığı mükemmel seri ile birlikte liderlik koltuğuna oturdu. Sergen Yalçın ve ekibinin kısıtlı kadro ile yakaladıkları bu başarı transfer çalışmalarına da hız verilmesine neden oldu. Ara transfer döneminde kadroya doğrudan etki edecek isimler takviye etmeyi hedefleyen Beşiktaş’ta son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Aboubakar’ın yokluğunda gol yollarında sıkıntı çeken Beşiktaş özellikle forvet konusunda dünyaca ünlü iki isimle görüşüyor. İşte son dakika

Giriş Tarihi: 5.1.2021 12:18 ABONE OL
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beklenen forvet geliyor! İşte Beşiktaş’ın listesindeki 7 isim…

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Süper Lig'in 16. Haftası itibariyle liderlik koltuğuna oturan Beşiktaş'ta, transfer çalışmalarına hız verildi. Pazar günü deplasmanda Kayseri'yi 2-0'lık skorla mağlup eden Beşiktaş 31 puanla liderlik koltuğuna oturdu. Sezona kötü bir başlangıç yapmasının ardından art arda gelen galibiyetler şampiyonluk yolundaki umutları arttırırken, yönetim ara transfer döneminde takıma direk etki edecek isimleri getirmeyi planlıyor. Aboubakar'ın yokluğunda gol yollarında sıkıntı çeken Beşiktaş özellikle forvet konusunda dünyaca ünlü iki isimle görüşüyor. Ayrıca yerli olarak da milli yıldız Kenan Karaman listede bulunuyor. İşte son dakika Beşiktaş transfer haberleri…

DÜNYACA ÜNLÜ İKİ İSİMLE GÖRÜŞÜLÜYOR!

Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek için girişimlerini sıklaştıran siyah-beyazlılarda birçok isim gündeme gelmişti. Teknik direktör Sergen Yalçın ara transfer döneminde bir santrfor, bir stoper ve bir de orta saha istiyor.

KARTAL TRANSFERDE BÜYÜK OYNUYOR

Siyah beyazlı ekip dünyaca ünlü iki isim ile görüşmelerin sürdürüyor. İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki o isimler;

KENAN KARAMAN

Yerli oyuncu arayışlarını da sürdüren siyah-beyazlıların alternatifleri arasında 26 yaşındaki forvet Kenan ilk sırada yer alıyor. Fortuna Düsseldorf'ta sezon sonunda serbest kalacak olan milli futbolcuyu yaz transfer döneminde takıma kazandırabilmek için temaslar şimdiden başladı.

MANDZUKIC

Öncelikli olarak golcü arayışlarına ağırlık verecek olan Kara Kartal'da yeniden Mario Mandzukic ile temasa geçildi. Şu an boşta olan ve Hırvatistan'da çalışmalarına devam eden 34 yaşındaki Hırvat forvetin de siyah-beyaz formayı giymeye sıcak baktığı öğrenildi.

NIKOLA KALINIC

Adem Ljajic'le yollarını ayırma planı yapan Beşiktaş, ilk teklifi Hellas Verona'dan aldı. Önceki yıl bonservisine 6.5 milyon Euro ödenen futbolcuyu bedava göndermek istemeyen yönetim, sezon başında kulübün kapısından dönen 32 yaşındaki Hırvat golcü Kalinic'i takasta talep etti.

CAULKER

Teknik direktör Sergen Yalçın golcü dışında takıma stoper alınmasını da istemişti. Bunun üzerine harekete geçen yönetim Alanyaspor'un 29 yaşındaki İngiliz stoperi Steven Caulker'i transfer etmek için hem kulübü hem de oyuncunun menajeri ile temasa geçme kararı aldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: Ocak SSK, Bağkur, Memur emekli maaşı zammı oranı belirlendi! 2021 Emekli maaşı zammı ne kadar oldu?
Son dakika: Milli Eğitim Bakanlığından yeni yüz yüze eğitim kararı! 81 ile yazı gönderildi...
SON DAKİKA: Meteoroloji'den hava durumu ve kuvvetli yağış uyarısı yapıldı! Bu geceden itibaren İstanbul'da ve birçok ilde...
Beşiktaş'ın yıldızı Aboubakar'ın annesinin cenaze töreninden gelen fotoğraflar herkesi derinden yaraladı
Son dakika haberi: İstanbul'a beklenen kar yağışı geliyor! Uzman isim tarih verdi...
Son dakika haberler: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yüz yüze eğitim için beklenen tarihi Sabah'a açıkladı...
Son Dakika Haberi: 2021 Memur ve emekli maaşı zammı belli oldu! İşte memur ve emeklilerin zamlı maaşları
Son dakika: Hangi meslek kaç TL maaş alacak? Tam liste
Son dakika: Emekli zammı ve memur zammı 2021 belli oldu! Peki emekli maaşı-memur maaşı artışı ne kadar oldu? Kritik enflasyon verisi açıklandı
Son dakika haberi: Emniyet'ten WhatsApp uyarısı! Böyle bir mesaj gelirse hemen bunları yapın
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beklenen forvet geliyor! İşte Beşiktaş’ın listesindeki 7 isim…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA