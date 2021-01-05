Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beklenen forvet geliyor! İşte Beşiktaş’ın listesindeki 7 isim…

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Süper Lig'in 16. Haftası itibariyle liderlik koltuğuna oturan Beşiktaş'ta, transfer çalışmalarına hız verildi. Pazar günü deplasmanda Kayseri'yi 2-0'lık skorla mağlup eden Beşiktaş 31 puanla liderlik koltuğuna oturdu. Sezona kötü bir başlangıç yapmasının ardından art arda gelen galibiyetler şampiyonluk yolundaki umutları arttırırken, yönetim ara transfer döneminde takıma direk etki edecek isimleri getirmeyi planlıyor. Aboubakar'ın yokluğunda gol yollarında sıkıntı çeken Beşiktaş özellikle forvet konusunda dünyaca ünlü iki isimle görüşüyor. Ayrıca yerli olarak da milli yıldız Kenan Karaman listede bulunuyor. İşte son dakika Beşiktaş transfer haberleri…
Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek için girişimlerini sıklaştıran siyah-beyazlılarda birçok isim gündeme gelmişti. Teknik direktör Sergen Yalçın ara transfer döneminde bir santrfor, bir stoper ve bir de orta saha istiyor.
Siyah beyazlı ekip dünyaca ünlü iki isim ile görüşmelerin sürdürüyor. İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki o isimler;
KENAN KARAMAN
Yerli oyuncu arayışlarını da sürdüren siyah-beyazlıların alternatifleri arasında 26 yaşındaki forvet Kenan ilk sırada yer alıyor. Fortuna Düsseldorf'ta sezon sonunda serbest kalacak olan milli futbolcuyu yaz transfer döneminde takıma kazandırabilmek için temaslar şimdiden başladı.
MANDZUKIC
Öncelikli olarak golcü arayışlarına ağırlık verecek olan Kara Kartal'da yeniden Mario Mandzukic ile temasa geçildi. Şu an boşta olan ve Hırvatistan'da çalışmalarına devam eden 34 yaşındaki Hırvat forvetin de siyah-beyaz formayı giymeye sıcak baktığı öğrenildi.
NIKOLA KALINIC
Adem Ljajic'le yollarını ayırma planı yapan Beşiktaş, ilk teklifi Hellas Verona'dan aldı. Önceki yıl bonservisine 6.5 milyon Euro ödenen futbolcuyu bedava göndermek istemeyen yönetim, sezon başında kulübün kapısından dönen 32 yaşındaki Hırvat golcü Kalinic'i takasta talep etti.
CAULKER
Teknik direktör Sergen Yalçın golcü dışında takıma stoper alınmasını da istemişti. Bunun üzerine harekete geçen yönetim Alanyaspor'un 29 yaşındaki İngiliz stoperi Steven Caulker'i transfer etmek için hem kulübü hem de oyuncunun menajeri ile temasa geçme kararı aldı.