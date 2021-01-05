SON DAKİKA! Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor maçı öncesi kamp kadrosu açıklandı!

Süper Lig'de 17. hafta heyecanı devam ediyor. Yarın oynanacak olan Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçıyla ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı.
Annesi vefat eden ve ülkesine giden Vincent Aboubakar bugün İstanbul'a geri döndü. Sergen Yalçın'ın kamp kadrosunda yer alan Vincent Aboubakar ve sakatlıktan dönen Rachid Ghezzal Beşiktaş'ta yüzleri güldürdü.
Sakatlıkları bulunan ve takımla çalışmalara başlayan Adem Ljajic ile Gökhan Töre açıklanan kamp kadrosunda yer almadı.
SON DAKİKA: İŞTE BEŞİKTAŞ'IN ÇAYKUR RİZESPOR KAMP KADROSU:
Ersin, Utku, Rosier, Montero, N'Sakala, Welinton, Vida, Rıdvan Yılmaz, Josef, Oğuzhan, Necip, Dorukhan, Kartal Yılmaz, Mensah, N'Koudou, Güven, Larin, Ghezzal, Hasic, Atakan, Aboubakar.
.