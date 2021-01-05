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Son dakika: 'ın Mandzukic teklifi hazır! B planı ise...

Son dakika transfer haberleri... Siyah beyazlı takım devre arası transfer döneminde bir forveti daha kadrosuna katmak için çalışmalara başladı. Siyah beyazlı takımda ilk hedef sezon başında da gündemden düşmeyen forvet . , tecrübeli golcüyü bu kez kadrosuna katmak istiyor ve bunun için sunacağı teklifi bile hazırladı.

Giriş Tarihi: 5.1.2021 08:16 Son Güncelleme: 5.1.2021 08:54 ABONE OL
Son dakika: Beşiktaş'ın Mandzukic teklifi hazır! B planı ise...

Transfer haberi: . , Aboubakar'ın ikinci yarının yoğun fikstürde yalnız kalmasını istemiyor ve mutlaka bir forveti kadrosuna katmak istiyor. Son dakika haberine göre Mandzukic'e sunacağı teklifi hazırlayan , bir yandan da alternatif isimler üstünde çalışıyor. Geniş bir liste hazırlayan siyah beyazlı takım, Mandzukic transferinde pürüz çıkması durumunda ise gözünü Süper Lig'e çevirecek.

Son dakika: Beşiktaş'ın Mandzukic teklifi hazır! B planı ise...

Ara transferde Aboubakar'ın yanına santrfor almayı planlayan , sezon başında çok istediği ile bir kez daha temasa geçecek.

Son dakika: Beşiktaş'ın Mandzukic teklifi hazır! B planı ise...

34 yaşındaki futbolcunun istediği 3 milyon Euro net ücret ve imza parası yaz döneminde transfere engel olmuştu.

Son dakika: Beşiktaş'ın Mandzukic teklifi hazır! B planı ise...

Boşta olan ve ilk yarıyı kulüpsüz kapatan oyuncuya, Aboubakar'ın aldığı rakam olan 1.5 milyon Euro seviyesinde teklif götürüleceği belirtildi.

Son dakika: Beşiktaş'ın Mandzukic teklifi hazır! B planı ise...

Kabul görmezse Kasımpaşa ile Koita için yeni görüşme yapılacak.

Son dakika: Beşiktaş'ın Mandzukic teklifi hazır! B planı ise...

Kasımpaşa'nın golcüsü Fode Koita'nın sahada olmaması şaşırtırken perde arkasında ise sözleşme krizi olduğu iddia edildi.

Son dakika: Beşiktaş'ın Mandzukic teklifi hazır! B planı ise...

'ın sezon başında istediği ve 2020-21 dönemi sonunda kontratı bitecek olan Gineli futbolcu sözleşme uzatmayınca kadro dışı bırakıldı.

Son dakika: Beşiktaş'ın Mandzukic teklifi hazır! B planı ise...

Kasımpaşa'da 6. sezonunu geçiren Koita 108 maçta 31 kez fileleri havalandırdı.

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Son dakika: Beşiktaş'ın Mandzukic teklifi hazır! B planı ise...
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